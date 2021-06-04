Сдулись и ушли в подполье. Как в Барнауле прокуратура и МЧС батуты проверяли

Прокуратура и МЧС не смогли провести проверку надувных аттракционов в Индустриальном районе Барнаула 2 июня. Неожиданно в день, когда был запланирован рейд, батутный бизнес сдулся, причём в самом буквальном смысле. Подробности – в материале корреспондента amic.ru Ирины Киселёвой, которая вместе с комиссией объехала самые известные надувные аттракционы района.

Ушли в подполье

Наша проверка стартовала с ТЦ "Заря" (Власихинская, 166), рядом с которым уже довольно долго работает батутный комплекс. Однако мы увидели только сдутое и аккуратно свёрнутое синее полотнище аттракциона. Ни операторов, ни владельца на месте не было. Пропали (а может, и не было вовсе) вывески с указанием режима работы, названием организации, оказывающей услуги. Не получилось проверить и наличие аптечки с огнетушителем.

"На одном аттракционе должно быть не менее двух огнетушителей, – объясняет инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ГУ МЧС России по Алтайскому краю Роман Радушинский. – При установке аттракциона необходимо соблюдать пожарные разрывы, он должен располагаться на расстоянии минимум 15 метров от торгового центра или других строений. Тут, как мы видим по креплениям, батут расположен впритык. Кроме того, проезд перекрыт бетонными конструкциями. В случае ЧП автомобиль пожарной охраны проехать не сможет".

Но выписать протокол за нарушения было некому.

Ещё и антисанитария

"Ушли в подполье" и батуты, соседствующие с ТЦ "Кристалл" (Балтийская, 23) и ТЦ "Праздничный" (Балтийская, 24). В этом микрорайоне проживает много молодых семей, и надувные аттракционы пользуются огромной популярностью: не каждый родитель может отказать ребёнку в желании попрыгать по ярким и мягким горкам. Но проблема в том, что многие даже не задумываются о вопросах безопасности.

"1 июня мы гуляли, и оба батута работали. И, несмотря на несчастный случай, в котором при опрокидывании батута 30 мая серьёзно пострадали две маленькие девочки, на аттракционах было много детей. Сын просился поиграть на аттракционе возле "Кристалла". Но я отказала. Несколько раз видела, как в нём спали бомжи. Сам батут всегда очень грязный, весь обшарпанный, наполовину спущенный. Мотор гудит на всю улицу. Знаю, что дети тут периодически травмируют то руки, то ноги", – рассказала жительница микрорайона Ирина Пендикова.

У операторов таких аттракционов зачастую нет удостоверения, потому что они не проходили никакого обучения и даже не знают технику безопасности, подхватывает тему помощник прокурора прокуратуры Индустриального района Анна Селищева. По её словам, безопасность эксплуатации детского игрового оборудования сотрудники прокуратуры проверяют регулярно.

"Батуты сейчас особенно популярны, поэтому им уделяем особое внимание. При осмотре учитывается, как закреплён батут, соблюдается ли санитарно-эпидемиологическое законодательство, организован ли "уголок потребителя" с информацией об ограничениях по росту, весу и возрасту и другими правилами", – говорит Селищева.

Совершенно "неожиданно" не работал аттракцион и по последнему в нашем рейде адресу: около ТЦ "Огни" (ул. Антона Петрова, 219б).

"Видимо, кто-то их предупредил о проверке", – переговаривались ревизоры.

Инспектор МЧС сходу увидел первое нарушение: "Опять практически нет пожарного разрыва. Остальные требования сейчас проверить невозможно". Задать вопросы тоже оказалось некому: на месте мы не нашли ни оператора, ни владельца аттракциона. Зато прохожие, увидев сотрудников в форме, оживились. Несколько человек даже подошли поинтересоваться состоянием здоровья пострадавших девочек. Выражали сочувствие и просили передать слова поддержки семьям малышек.

Что не смогла проверить комиссия

Комиссия намеревалась в первую очередь выяснить, насколько качественно закрепляют игровые комплексы. Крепление – один из главных показателей безопасности надувных аттракционов.

Как пояснила Анна Селищева, все требования безопасности к этому игровому надувному оборудованию прописаны в ГОСТ Р 55515-2013. Согласно документу, на открытом воздухе батуты необходимо крепить на земле с помощью жёсткого крепления (анкеры). Если такой возможности нет, использовать балластную систему. Каждый элемент крепления или балластной системы должен выдерживать нагрузку 163 килограмма.

В зависимости от размеров батута показатели могут корректироваться. Конкретные требования к каждому аттракциону прописаны в его паспорте. Но, как отмечают участники рейда, далеко не все предприниматели соблюдают эти требования.

Проверить параметры можно только когда батут надут. Поэтому, как только аттракционы "оживут", в районе проведут повторный рейд. А пока прокуратура займётся проверкой документации. Чтобы разыскать владельцев надувных комплексов, ведомство направило запросы в ТЦ, с которыми собственники "воздушных замков" заключают договор аренды.

"В случае выявления нарушений мы принимаем меры прокурорского реагирования. Либо выносим представление владельцу, либо возбуждаем дело об административном правонарушении. Всё зависит от вида нарушения", – объясняет Анна Селищева.

Всего в Алтайском крае более 630 аттракционов. Их проверку проводит инспекция гостехнадзора Алтайского края. Там есть специальный отдел по надзору за аттракционами. Впрочем, в его штате всего три человека на весь Алтайский край – они не успевают объехать весь регион. Ситуация осложняется и тем, что предприниматели заключают договор аренды земли возле торговых центров непосредственно с их владельцами. И никакого реестра таких переносных объектов не существует.

"Эти надувные комплексы могут с лёгкостью мигрировать по городу и краю, или внезапно свернуть бизнес. Сейчас мы решаем вопрос, чтобы нас информировали арендодатели, когда под такие развлечения выделяют землю. Проблема в том, что на муниципальной земле таких комплексов очень мало, например, в 2020 году было всего четыре. Чаще всего их размещают возле торговых центров. А об этом вообще нет отчётности. Их никто не обязывает, потому, что нет такого закона – сообщать в инспекцию", – рассказывает начальник отдела по надзору за аттракционами инспекции гостехнадзора Алтайского края Василий Вебер.

По его словам, в ведомстве подготовили письма главам городов и районов, а также уполномоченному по защите прав предпринимателей с просьбой к бизнесу и муниципалитетам на добровольной основе сообщать о подобных фактах аренды, чтобы не допустить повторения трагедии, которая случилась у ТЦ "Район".

Напомним, возле ТЦ "Район" 30 мая взлетел надувной батут, в результате падения с него серьёзные травмы получили два ребёнка. На данный момент одна девочка всё ещё находится в реанимации. После ЧП инспекция Гостехнадзора Алтайского края направила в прокуратуру заявления о согласовании внеплановых выездных проверок владельцев надувных батутов. Основанием стал пакет документов, собранных инспекторами службы в ходе плановых рейдов.



Прокуратура 3 июня согласовала проведение внеплановых проверок аттракционов. Начнутся они 4 июня и продлятся до 10-11 июня. Если уже выявленные нарушения предприниматели не устранят до дня внеплановой проверки, им вынесут соответствующие предписания, информирует пресс-служба правительства Алтайского края.