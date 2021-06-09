Каннабис не "пройдёт": возле сооружений водоканала уничтожили дикорастущую коноплю

Сотрудники "Росводоканала Барнаул" вместе с представителями администрации Октябрьского района и сотрудниками полиции уничтожили дикорастущую коноплю. От кустов этого растения очищена территория площадью 2,2 гектара.

"С наступлением лета и цветения растений, в том числе и конопли, мы уничтожаем её кусты. Для "любителей" конопли, которые не имеют отношения к ботаникам, наше мероприятие в буквальном смысле – чёрный день календаря. Кроме того, полиция регулярно проводит рейды на территории иловых площадок вблизи очистных сооружений канализации как в летний, так и в зимний период. Поэтому "охотникам за кайфом" здесь рассчитывать не на что", – рассказал ведущий специалист ОЭБ "Росводоканал Барнаул" Вячеслав Балашов.

С помощью тракторов из автопарка водоканала со специальными распылительными установками, ручных опрыскивателей и косилок кусты конопли срезают и поливают специальным ядохимикатом. После такого "двойного удара" растения погибают, затем их утилизируют.