Власти Башкортостана желают нарастить товарооборот с Алтайским краем

Первый вице-премьер Республики Башкортостан, глава регионального Минэкономики Рустам Муратов заявил о заинтересованности в увеличении товарооборота с Алтайским краем. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Мы понимаем, что нашей экономике требуется диверсификация, и в этом плане такие гости – дополнительные возможности, чтобы наши компании находили себе партнёров, – подчеркнул министр. – Мы заинтересованы и уже договорились о том, чтобы работать и не ставить себе целью увеличение товарооборота одной из наших сторон, в любом случае это взаимная победа".

Соответствующее заявление чиновник сделал во время встречи с делегацией Алтайского края в республиканской Торгово-промышленной палате. В составе гостей в регион прибыли зампред правительства Алтайского края Александр Климин, министр промышленности региона Вячеслав Хим­очка, а также представители нескольких промышленных предприятий.

Климин отметил, что удалось обеспечить участие в рабочих встречах только части алтайских бизнес-кругов и пригласил представителей Башкортостана в гости, чтобы наладить взаимодействие и с другими предприятиями.

Участники рабочей встречи обсуждали сотрудничество в части поставок различного оборудования и сельхозтехники. В частности, представителей Башкортостана заинтересовало предложение о поставках светодиодного оборудования и средств пожаротушения.

На 9 июня у делегации Алтайского края запланирован целый ряд рабочих встреч. В частности, она посетит Ново-Салаватскую ТЭЦ, Стерлитамакский нефтехимический завод, Башкирскую содовую компанию, производителя упаковочных материалов "Стерэкс Пак", индустриальный парк "Промцентр", Технопарк авиационных технологий, технопарк "МЕГИ", предприятие "Башсельхозтехника", КФХ "Салават" и сельскохозяйственное предприятие "Урожай".