Танцы под фонарем: группа RASA выступит на площадке ТРЦ "Арена"

Российский музыкальный дуэт RASA выступит в Барнауле 13 июня 2021 года. Площадкой для выступления станет парковка Торгово-развлекательного центра ARENA. Начало концерта в 17:00.

Зрителей ждет шоу-выступление, где артисты споют известные хиты и новые треки. В этот же день, перед концертом пройдет большой праздник с конкурсами и подведением итогов розыгрышей от организатора ТРЦ ARENA и партнеров мероприятия. Главные призы — автомобиль Datsun и путевка на двоих в Санкт-Петербург.

Напомним, что группа RASA, солистами которой выступают супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко - авторы хитов "Под фонарём", "Фиолетово", "Витамин", "Пчеловод", которые уже успели попасть в ТОП-100 лучших песен года по версии Apple Music. Песни также были представлены в номинациях "Прорыв года" телеканала Муз ТВ, в номинации "Мощный старт" на Премии RU.TV , получили награду “Высшая Лига” от Нового Радио.

Вход на концерт бесплатный. 16+

ТРЦ ARENA

Адрес: Павловский тракт, 188

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