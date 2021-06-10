Репер Баста даст большой концерт в Барнауле в рамках всероссийского тура

Российский рэпер Баста выступит в Барнауле 11 июня 2021 года. Артист подготовил для фанатов новую концертную программу. Вы услышите известные хиты и новые песни, которые прозвучат со сцены впервые.

Основным поводом для тура стал альбом под номером пять, который ставит рекорды по количеству скачиваний в сети. "Удивительный мир", "Там, где нас нет", "Выпускной" – в двух частях "Пятёрки" больше 20 композиций. Этого хватит на большой концерт, но ограничиваться треками одного альбома Баста не станет.

Баста, или Василий Вакуленко, – один из самых успешных российских рэперов. Не имея особых стартовых условий, Василий Вакуленко сумел ворваться на вершину, покорив сначала родной Ростов-на-Дону, а затем и всю Россию. Он привлекает слушателей разных возрастов благодаря глубоким текстам о мыслях и жизнях простых людей.

Концерт Басты будет качественным и ярким: зрителей ждёт первоклассное световое шоу и отличный звук. Приготовьтесь подпевать и двигаться в ритм динамичной музыке.

В краевой столице мероприятие проходит при поддержке радио DFM Барнаул 102.4 FM.

Концерт Басты

Место: СК "Темп"

Дата: 11 июня 2021 в 19:00