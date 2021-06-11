В Алейске девушка убила сожителя за то, что он несколько лет издевался над ней

26-летняя жительница Алейска обвиняется в убийстве, совершённом в состоянии аффекта. Девушка ножом ударила своего 26-летнего сожителя, от чего он скончался на месте.

"На совершение противоправных действий женщину толкнуло аморальное поведение сожителя. Он неоднократно в течение 3,5 года оскорблял, причинял телесные повреждения и физическую боль гражданской супруге. По результатам проведённой психолого-психиатрической экспертизы длительная психотравмирующая ситуация, связанная с поведением потерпевшего, вызвала внезапно возникшее сильное душевное волнение (аффект) у обвиняемой", – сказано в сообщении регионального СК.

Девушка полностью признала свою вину. Уголовное дело в отношении неё направлено в суд.

Ранее в Заринске женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла мужу множество ударов деревянным бруском, металлическим совком и кочергой. От полученных травм он скончался. В ходе предварительного следствия женщина признала свою вину и рассказала, что на убийство она решилась из-за того, что муж постоянно её избивал.