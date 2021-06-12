Соцсети: женщина погибла при пожаре в Барнауле

Один человек погиб, ещё один пострадал во время пожара в четырёхквартирном доме в Иртышском проезде, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"При тушении пожара из дома вынесли мужчину и женщину, – говорится в посте. – Мужчина сейчас в тяжёлом состоянии в больнице, женщина скончалась на месте происшествия".

По предварительной информации, площадь пожара составила около 70 квадратных метров. Сотрудники МЧС вынесли из горящего дома два газовых баллона.

Причину пожара установят по итогам пожарно-технической экспертизы.

Напомним, вечером 10 июня в Барнауле ликвидировали пожар на территории мебельного предприятия.