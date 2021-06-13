Жёсткая авария произошла на трассе Барнаул – Бийск

Серьёзное ДТП произошло на трассе Барнаул – Бийск. Запись с места происшествия 13 июня опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".
На кадрах видно, что автомобиль вылетел в кювет и получил серьёзные повреждения.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших ничего не известно.
Напомним, днём ранее 19-летняя девушка без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением транспорта и допустила столкновение с автомобилем полиции.
Комментарии
11 июня при движении Барнаул-Бийск в очередной раз поразился количеству водителей, наперекор всему безудержно стремящихся в мир иной. Да ладно, когда они уходят туда в одиночестве-это их выбор, но в основном ведь лишают жизни не только себя. Д ебилы за рулём- наша беда по настоящему.
Д ебилы за рулём- наша беда по настоящему.
Сегодня один такой на синем рено обгонял поток по обочине около Сиб. долины. Скорее всего, к своему мужу спешил.