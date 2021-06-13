Жёсткая авария произошла на трассе Барнаул – Бийск

Серьёзное ДТП произошло на трассе Барнаул – Бийск. Запись с места происшествия 13 июня опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".

На кадрах видно, что автомобиль вылетел в кювет и получил серьёзные повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших ничего не известно.

Напомним, днём ранее 19-летняя девушка без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением транспорта и допустила столкновение с автомобилем полиции.