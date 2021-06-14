Аномальная жара надвигается на Алтайский край

В регионах Западной Сибири, в том числе и Алтайском крае, прогнозируется жаркая погода, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В середине недели следующей очаг тепла, аномалий положительных, сместится к Западной Сибири, – уточнил синоптик. – В Салехарде уже, например, будет температура на 10 градусов выше нормы – 24-25 градусов тепла".

По его словам, температура превысит климатическую норму до 10 градусов. Это существенно увеличит риск возникновения лесных пожаров и может негативно сказаться на здоровье людей.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что из-за низкого количества выпавших осадков в некоторых регионах России возможна засуха. В число регионов, где существуют подобные риски, вошли Омская, Новосибирская и Кемеровская области, а также Алтайский край.