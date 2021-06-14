В Республике Алтай пьяный сельчанин без прав сел на мотоцикл и улетел с трассы

13 июня в районе села Элекмонар 34-летний мужчина на мотоцикле вылетел с трассы и опрокинул транспортное средство. Подробности происшествия рассказали в региональном МВД.

Полицейские установили, что в момент происшествия сельчанин был пьян. Он сел за руль без прав. В ходе его освидетельствования была установлена степень алкогольного опьянения – 0,7 промилле.

С травмами его доставили в районную больницу, но госпитализация пьяному мотоциклисту не потребовалась.

В отношении нарушителя составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами").

Ранее сообщалось, что 29-летнего местного жителя увезли с травмами в больницу, после того как он на мотоцикле Racer-250 протаранил стоящий на обочине прицеп грузовика в селе Амур Усть-Коксинского района.