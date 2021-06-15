Дефицит асфальта. Барнаульцы показали огромные ямы во дворе одного из домов

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Жители дома 202 по улице Юрина рассказали о проблеме, которая уже долго мешает им жить. Дорога здесь больше похожа на просёлочную, чем на дворовую.

"Ямы местами до 20 сантиметров. Страна большая, а асфальта дефицит?" – задаются вопросом горожане.

По словам автора сообщения, местные жители обращались к властям за помощью, но проблема так и остаётся нерешённой. Не занимается вопросом и управляющая компания.

Ранее горожане сообщили, что дорожники приступили к ремонту избитого моста на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова. Одной из первых они залатали самую большую яму, которая больше всего раздражала водителей.