Прокуратура Бийска начала проверку из-за пенсионерки, нанесшей зебру на дорогу

Бийская прокуратура начала проверку соблюдения органом местного самоуправления законов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Причиной стала пенсионерка, которая решила самостоятельно обновить дорожную разметку на перекрестке улиц Ломоносова и Пугачева.

Зампрокурора города Долина Татьяна отметила, что нанесение разметки является одним из основных мероприятий по организации дорожного движения и должно выполняться в целях поддержания состояния дорожного полотна.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по основам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, что 13 мая в Бийске пожилая женщина вооружилась ведром с красящим веществом белого цвета и отправилась на перекресток улиц Ломоносова и Пугачёва, где почти полностью стёрлась зебра.

Инициативная местная жительница не только нанесла дорожную разметку, но ещё и закрасила белым люки, чтобы их могли заметить и пешеходы, и водители.