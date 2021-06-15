Прокуратура Бийска начала проверку из-за пенсионерки, нанесшей зебру на дорогу

Бийская прокуратура начала проверку соблюдения органом местного самоуправления законов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Причиной стала пенсионерка, которая решила самостоятельно обновить дорожную разметку на перекрестке улиц Ломоносова и Пугачева.
Зампрокурора города Долина Татьяна отметила, что нанесение разметки является одним из основных мероприятий по организации дорожного движения и должно выполняться в целях поддержания состояния дорожного полотна.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по основам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Напомним, что 13 мая в Бийске пожилая женщина вооружилась ведром с красящим веществом белого цвета и отправилась на перекресток улиц Ломоносова и Пугачёва, где почти полностью стёрлась зебра.
Инициативная местная жительница не только нанесла дорожную разметку, но ещё и закрасила белым люки, чтобы их могли заметить и пешеходы, и водители.
Комментарии
да и пенсионерку оштрафовать надо, от ее белил не останется следов через несколько дней
нанесение разметки является одним из основных мероприятий по организации дорожного движения и должно выполняться в целях поддержания состояния дорожного полотна.
прокурорша сама то поняла о чем она прочирикала? как краска на асфальте может поддержать его состояние?