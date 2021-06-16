Барнаульцы боятся старого светофора на улице Юрина

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали об опасном светофоре на улице Юрина. Чтобы перейти дорогу, людям нужно нажимать на кнопку с оголёнными проводами.

"Вот эта самая кнопка вызывает большое опасение, болтается на проволоке сам блок, провода оголены, есть риск, что ударит током, особенно в дождь, тем более есть отверстие, через которое видно провода", – написал подписчик сообщества Barnaul22.

Горожанин попросил ответственные службы принять меры и починить старый светофор.

Ранее жители дома 202 по улице Юрина рассказали о проблеме, которая уже долго мешает им жить. Дорога здесь больше похожа на просёлочную, чем на дворовую.