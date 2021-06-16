В Барнауле освободили фигурантку дела о надругательстве над девочкой

Суд постановил освободить из СИЗО 14-летнюю жительницу Барнаула, которой следователи предъявили обвинение в иных действиях сексуального характера против 11-летней школьницы. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Девочке изменили меру пресечения на домашний арест после ходатайства стороны защиты. Это связано с юным возрастом обвиняемой и её активным сотрудничеством со следствием.
Напомним, власти Барнаула по настоянию следователей приняли решение о сносе здания, в котором было совершено преступление.
Ранее пользователи соцсетей сообщили, что 23 мая 2021 года девочку избили и совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера. СМИ назвали возможные мотивы участниц истязания.
Ситуацию также прокомментировали в региональном правительстве. Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и её семье.
Следственные органы по данному факту возбудили два уголовных дела: одно – по статье "Иные действия сексуального характера против малолетней", другое – по статье "Халатность".
Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева работает с семьёй пострадавшей. Она рассказала, как можно помочь девочке, а также попросила правоохранителей и СМИ сделать всё возможное, чтобы не допустить распространения видеозаписи, где подростки издеваются над 11-летней школьницей.
Следователи напомнили об уголовной ответственности за раскрытие данных, позволяющих установить личность малолетних участниц инцидента, а также за распространение видео, которое отнесли к "рекламированию порнографических материалов".
Краевая прокуратура приняла меры к блокировке содержания сайтов, где размещены видеозаписи инцидента, так как они нарушают "требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних".
Комментарии
Ну и зря. Вполне осознавала, что творила. 14 лет есть, Могла бы и в СИЗО побыть, как положено по закону.
Из за сотрудничества что уже можно стать и свободной?
Девочке изменили меру пресечения на домашний арест
походу условным отделается...
16.06.2021 16:44
- гость -
Похоже, у этой семьи, в отличие от семьи пострадавшей, есть возможности нанять сильного адвоката.
правосудие зависящее от силы адвоката, становится кривосудием.
а чего еще ожидать от буржуазной судебной системы, справедливость здесь не в чести...
Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон (с)
16.06.2021 16:36
- гость -
Из за сотрудничества что уже можно стать и свободной?
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Кто знает, что такое таинственное "сотрудничество", из-за которого уголовников выпускают практически на свободу. Какое бы преступление ни совершили в крае, тут же объявляют о "сотрудничестве". Похоже, местое МВД уже дофига набрало таких "сотрудничков".
Что любопытно, с законопослушными гражданами полиция не хочет сотрудничать, отделывается отписками. А как уголовник - так сразу сотрудничество.
Теперь будет гордиться, что "сидевшая", но в СИЗО навряд ли захочет вернуться.
Эх... хоть на ночку в сизо её бы к другим сокамерникам, синякам...
"Девочке изменили меру пресечения на домашний арест
походу условным отделается..."
Не факт. Знаю одного типа, так он год под домашним был, а потом на 3,5 поехал на зону.
17:09
И ни чего не будет. В СИЗО все еще надеяться, что выйдут и многие выходят, по этому ни кто бы ее не тронул.
Я сама мать. У меня выросли две дочери, есть две внучки. СКАЖИТЕ мне адрес этой "девочки"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!