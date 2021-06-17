65 дворов благоустроят в Барнауле по нацпроекту

65 дворовых территорий отремонтируют в Барнауле по нацпроекту "Жильё и городская среда". Работа уже идёт по 27 адресам, сообщает мэрия.
Так, в Ленинском районе начали благоустраивать два двора по ул. Солнечная Поляна, 23а, и ул. Шушкина, 26а. После ремонта во дворе по первому адресу появится песочница и игровой комплекс, по второму – новая парковка.
Помимо этого, в этих дворах заасфальтируют проезды и площадки у подъездов, а также обустроят тротуары, установят урны и скамейки.
Из 27 адресов, где уже выполняют работы, асфальтирование завершили в 21 дворе, в том числе в пяти – на территории Ленинского района.
Комментарии
Никитина 58, детскую песочницу вкатали просто в землю и теперь тут стоянка круглосуточная
17.06.2021 15:41
Гость
Никитина 58, детскую песочницу вкатали просто в землю и теперь тут стоянка круглосуточная
практически 90% дворов после благоустройства становятся парковками, видимо сами жители хотят дышать только выхлопными газами, кустарники, деревья враги номер один
Я на днях был во дворе дома по адресу проспект Строителей, 31. Там жители сами, своими руками превратили свой двор в парковку. Никто им её не навязывал. Просто взяли самое драгоценное место прямо у себя под окнами, обтянули цепями, насыпали щебень или что-то подобное — и ставят машины. Кому интересно, даже в 2гис фотках этого дома эту парковку видно.
Это неправда, что любой житель хочет двор-сад и двор-детскую площадку. Многие просто хотят свой двор машинами заставить и всё. Такое у них представление о благе