65 дворов благоустроят в Барнауле по нацпроекту

65 дворовых территорий отремонтируют в Барнауле по нацпроекту "Жильё и городская среда". Работа уже идёт по 27 адресам, сообщает мэрия.

Так, в Ленинском районе начали благоустраивать два двора по ул. Солнечная Поляна, 23а, и ул. Шушкина, 26а. После ремонта во дворе по первому адресу появится песочница и игровой комплекс, по второму – новая парковка.

Помимо этого, в этих дворах заасфальтируют проезды и площадки у подъездов, а также обустроят тротуары, установят урны и скамейки.

Из 27 адресов, где уже выполняют работы, асфальтирование завершили в 21 дворе, в том числе в пяти – на территории Ленинского района.