Менеджера турагентства судят за присвоение денег клиента в Барнауле

Прокуратура Центрального района Барнаула утвердила обвинительное заключение по делу менеджера по продажам туров туристического агентства, которая получила от клиента деньги, но обещанных услуг ему не предоставила. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи выяснили, что местная жительница передала сотруднице турфирмы 20 тысяч рублей в качестве оплаты за бронирование комплекса туристических услуг. Однако последняя не внесла их в кассу, а распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Действия женщины квалифицировали по статье "Мошенничество с причинением значительного материального ущерба потерпевшему". Ей грозит до пяти лет лишения свободы.