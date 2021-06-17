Новый торговый центр построили в Барнауле

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В Барнауле завершили строительство нового гипермаркета "Гигант". Площадь объекта составляет 3200 квадратных метров, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Объект расположен по адресу: Павловский тракт, 311. Строительство было начато еще в октябре 2015 года. Завершить стройку планировали в 2017 году, но работы затянулись еще на четыре года. Заказчиком и одновременно застройщиком здания выступил местный предприниматель.

"Риэлторы, которые ищут арендаторов, сообщают, что объект сдан, ведутся ремонтные работы внутри, благоустраивается прилегающая территория, — уточняет портал. — 70% помещений уже нашли своих арендаторов, остальные пока вакантны".

Какие именно магазины откроют, пока неизвестно. Изначально проект рассматривали как торгово-розничный центр напольных покрытий: ковров, линолеума, ламината и других товаров. Также должны быть представлены товары для ремонта дома, отделки помещений и многое другое.

Рядом с гипермаркетом планировали обустроить парковку примерно на 70 мест.