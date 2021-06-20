Новые ограничения из-за COVID-19 ввели в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача по Северной столице подписал указ о новых ограничениях в связи с распространением COVID-19. С 21 июня в городе закроются аттракционы и аквапарки, а на территорию фан-зоны Евро будут пускать до трёх тысяч человек, а не пять, как раньше.

Кроме того, постановление затрагивает и процедуру проведения мероприятий. Согласно новому указу, максимальное количество посетителей любого мероприятия – 500 человек. На собрания численностью более 75 человек будут пускать только с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Кроме того, до 15 августа необходимо вакцинировать 65% сотрудников государственных служб Санкт-Петербурга.