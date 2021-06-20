Жителя Алтая приговорили к 11 годам колонии за убийство отчима

Горно-Алтайский городской суд вынес обвинительный приговор жителю города, признав его виновным в совершении убийства отчима, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

"В судебном заседании установлено, что 23 февраля в Горно-Алтайске, обвиняемый после распития спиртного увидел, что его отчим уснул на полу возле порога и попытался перенести его на кровать, — уточнили в ведомстве. — Отчим оскорбил виновного, последний не вытерпел, и взяв в руки кухонный нож, нанес три удара в область груди потерпевшему, которые оказались смертельными. Потерпевший умер на месте".

Обвиняемый признал вину в совершении преступления в полном объеме и содействовал следствию.

Судья, с учетом личности обвиняемого, обстоятельств совершенного преступления и отягчающих наказание обстоятельств назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.