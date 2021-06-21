Прохожие избили водителя внедорожника, который сбил пенсионерку на переходе в Барнауле

Жители барнаульского посёлка Кирова избили водителя внедорожника Land Cruiser, который сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Инцидент произошёл возле магазина "Ярче" на улице Кутузова в понедельник, 21 июня.

По словам очевидцев, которые опубликовали видеозапись с места происшествия в сообществе Barnaul 22, водитель, предположительно, был пьян. Местные жители избили автомобилиста, после чего на место приехала реанимация и три экипажа полиции.

Подробности происшествия и состояние пострадавшей женщины уточняются.

Напомним, что 20 июня в 15:50 на участке Зональный – Чемровка поезд наехал на автомобиль. По предварительным данным, машина выехала на ж/д переезд вопреки запрещающему сигналу. В ДТП погибли муж и жена, которые находились в транспортном средстве.