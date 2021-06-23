В "Росводоканале Барнаул" рассказали, чем выгодно использование счётчиков в частных домах

Специалисты барнаульского водоканала напоминают жителям частного сектора, что в летний период в связи с поливом участка увеличивается расход воды. При наличии индивидуального прибора учёта вы будете платить только за потреблённый ресурс.

"Как показывает практика, некоторые барнаульцы считают, что платить за полив и использование воды на участке выгоднее по нормативу, а не по счётчикам. Но это только стереотип: такие начисления чаще всего превышают фактическое потребление. Поэтому мы советуем использовать счётчик для дома, земельного участка и надворных построек и не платить лишнего", – рассказала коммерческий директор предприятия Татьяна Колганова.

Если у вас уже установлены приборы учёта, тогда нужно лишь своевременно передавать показания, тем более делать это можно любым удобным способом: в личном кабинете системы "Город", по номеру 99-50-55 (автоматический сервис), по номеру кол-центра 50-01-01 (далее нажать клавишу "2"), на сайте водоканала, через SMS-сообщение на номер 8-903-767-2230, а также с помощью мобильного приложения "РВК.Услуги".

Справка: в летний период водоразбор увеличивается за счёт полива и использования бассейнов. Оплата ресурса в этот период регулируется решением управления Алтайского края по регулированию цен и тарифов №80 от 17.06.2015.