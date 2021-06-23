Турция не виновата. В АТОР назвали причины снижения спроса на отдых в России

Туроператоры отмечают снижение спроса на отдых в России, однако уточняют малую роль "турецкого фактора". Как сообщают в Ассоциации туроператоров России, на снижение турпотока влияет введение в регионах ограничений, связанных с коронавирусом.

Как отметил глава компании "Дельфин" Сергей Ромашкин, туристы ожидали "закручивания гаек" и ориентировались на объявления от властей, для того чтобы принять решение по покупке туров.

"Продажи путёвок не только в Ялту, пострадавшую от наводнения, но и на все наши курорты снизились уже в два раза по сравнению с предыдущей неделей", – заявил он.

Кроме того, среди причин падения спроса Ромашкин выделил наводнения в Крыму и Анапе, а информационный фон, созданный в СМИ, он назвал "чистой воды антирекламой для наших курортов".

Напомним, что российские туристы начали менять путёвки на отечественные курорты в пользу Турции. Туроператоры отмечают, что такое явление действительно имеет место быть, но пока тенденция на обмен не стала массовой.