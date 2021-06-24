"Снизил тарифы после кампании за отставку". Эксперты оценили громкое заявление Хорохордина

Эксперты, блогеры и Telegram-каналы комментируют громкое заявление, которое сделал глава Республики Алтай Олег Хорохордин в своём выступлении в Совете Федерации. Как известно, он анонсировал, что с 1 июля снижаются тарифы на электроэнергию для юридических лиц региона.

Ранее, 21 мая 2021 года, правительства Республики Алтай и Алтайского края заключили соглашение об установлении единых котловых тарифов для территориальных сетевых организаций. Примерно неделю назад прошло совместное заседание коллегиальных органов Комитета по тарифам Республики Алтай и Управления Алтайского края по регулированию цен и тарифов, где было принято решение об установлении общих тарифов на передачу электроэнергии.

Что касается населения, то для него пока энерготарифы остаются прежними, однако изменения возможны после подготовки федеральными структурами соответствующей нормативно-правовой базы, сообщает пресс-служба правительства республики.

Кстати, на заседании Совета Федерации, на котором глава республики сделал своё заявление, его работа подверглась резкой критике со стороны спикера верхней палаты Федерального собрания Валентины Матвиенко. Она обратила внимание на плохое состояние дорог в регионе и низкие темпы газификации. "В период ограничений приток туристов в регион значительно вырос. Но при этом выросли и цены на проживание в гостиницах и другие услуги, – подчеркнула председатель Совета Федерации. – Алтай иногда называют русской Швейцарией, но это не значит, что и цены там должны быть швейцарские", – заявила Матвиенко.

Это событие вызвало широкий резонанс в экспертной среде и у рядовых граждан. "После развёртывания кампании по отставке Хорохордина глава региона заявил о снижении тарифа на электроэнергию для бизнеса Республики Алтай, – пишет Telegram-канал "Новости Горного". – Напомним, что это было одно из многочисленных предвыборных обещаний, которые глава Республики Алтай не спешил выполнять".

"Губернатору республики нужно было продемонстрировать хоть какие-то достижения, выполнить хоть какое-то из своих обещаний, поскольку у него сегодня очень тяжёлое положение, – подчеркнул в беседе с аmic.ru главный редактор горно-алтайской газеты "Листок" Сергей Михайлов. – Часть депутатского корпуса Госсобрания сомневается в его адекватности, способности руководить республикой. К тому же речь идёт о получении энергии из Алтайского края, который сам получает её из других регионов, что тоже не очень позитивный момент. В своё время я предлагал проект энергомоста из региона-производителя. Но эта идея до сих пор не востребована".

Ряд наблюдателей обратили внимание, что это заявление Хорохордин сделал после начала избирательной кампании и оно может носить популистский характер, к тому же в целом ситуация в республиканской энергетике не меняется. "Вся энергия в регион поступает из Алтайского края. В своё время обещали изменить ситуацию за счёт строительства солнечных электростанций, но это ничего не принесло, – оценил ситуацию директор станции "Алтай ФМ" в селе Чемал Евгений Сапачев. – Пока непонятно, насколько снизят тарифы для юридических лиц, но для рядовых потребителей каких-то позитивных перемен, судя по всему, не ожидается".

"Электричество это такой предмет, то он есть, то его нет. Договорились это хорошо. Но свои мощности ещё никто не отменял. Откройте карту Google, "Яндекс" и посмотрите на соседей китайцев. Каскадные мини-ГЭС на севере страны для удаленных районов построены. А что мы не можем?" – комментирует новость о снижении тарифов на портале "Новости Горного Алтая" один из посетителей сайта (пунктуация и орфография сохранены).

"Ещё один шаг к объединению с Алтайским краем. Скоро своего филиала МРСК лишится наша республика. Печально всё это", – замечает другой. "Правильно, юридические лица у нас самые бедные, им и надо понизить тариф на свет. А простому люду зачем? Понижать тариф, народ же у нас богатый, с них и будут сдирать три шкуры", – так реагирует жительница Горно-Алтайска Светлана Демченко на данную новость в паблике "ВКонтакте" портала "Новости Горного Алтая".

Не исключено, что тарифные дискуссии возобновятся в Госсобрании РА по возвращении главы правительства региона из Москвы.