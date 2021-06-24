В Алтайском крае изъяли 38 тонн спирта и продукции на его основе

Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

В Алтайский край нелегально ввезли более 38 тонн спиртосодержащей продукции, сообщили amic.ru в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Сотрудники ведомства задержали две крупных партии. Одна из них хранилась в Барнауле.

"Более 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции без соответствующей обязательной лицензии хранили в помещении гаражного бокса на территории Октябрьского района краевой столицы, – уточнили в ведомстве. – Представляющая опасность для здоровья и жизни граждан партия алкоголя оценивается в сумму, превышающую 10,4 млн рублей".

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере". Санкции предусматривают от 2 до 3 млн рублей штрафа либо до трёх лет лишения свободы.

Другую партию задержали в большегрузе, который передвигался по Рубцовску. Оперативники изъяли 23 тонны этилового спирта. Его передали на экспертизу. По её результатам примут решение о возбуждении уголовного дела.