В сёлах Алтайского края завершают установку спортплощадок по нацпроекту

В Алтайском крае 13 муниципалитетов, получивших в 2020 году комплекты малых спортивных площадок в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" по нацпроекту "Демография", завершают установку оборудования. В Благовещенском и Ельцовском районах успели построить объекты в 2020 году, а ещё 10 муниципалитетов завершили возведение площадок в июне.

Как сообщает "Алтайский спорт", до конца июня работы завершат на площадке в Мамонтовском районе. Там задержка оправданна – в Мамонтово идёт масштабная реконструкция стадиона и благоустройство прилегающей территории к предстоящей краевой олимпиаде сельских спортсменов.

На некоторых площадках уже прошли мероприятия по сдаче тестов ГТО. Так, 1 июня на стадионе "Победа" в Смоленском состоялось открытие спортплощадки. В ходе спортивного праздника баскетболистки и футболисты Смоленской детско-юношеской спортивной школы сдали тесты в своих возрастных группах.