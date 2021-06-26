Алтайские полицейские помогли жительнице Перми найти интернет-мошенника

Жительница Перми поблагодарила сотрудников полиции межмуниципального отдела МВД России "Славгородский" за поимку интернет-мошенника. Подробности рассказали в региональном МВД.

Женщина продавала одежду в социальной сети. Очередной заказ она отправила в Славгород, житель которого "купил" пуховик и спортивный костюм за 30 тысяч рублей. В подтверждение произведённой оплаты покупатель прислал фотографию чека и спустя несколько дней забрал посылку на почте.

Оказалось, что чек фальшивый. Когда покупатель попытался приобрести ещё другие вещи, женщина обратилась в полицию.

Сотрудники полиции оперативно установили личность получателя посылки – жителя Славгорода 2002 года рождения и изъяли у него похищенные путём обмана вещи. Правда, на момент задержания они оказались ношеными.

Теперь подозреваемого проверят на причастность к аналогичным преступлениям.