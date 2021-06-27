Мать четверых детей жестко выволокли из московского МФЦ из-за снятой маски

Сотрудники полиции жестко задержали женщину в одном из московских МФЦ. Женщине заламывали руки сразу несколько правоохранителей, сообщает "Лента".

"Это моя мама, ей 52 года. Мать четырех детей: мне 32, брату 28, сестре 14 и младшему брату восемь. Ей стало плохо от жары в МФЦ. Сняла маску, пока ждала талон, подошли сотрудники МФЦ, пригрозили, если немедленно не оденет, вызовут полицию, что и сделали. На момент, когда приехала полиция, мама была в маске и сидела получала в окошке социальную карту. Подошли, не представились, начали требовать документы и проехать с ними, мама их просто игнорировала", — рассказал сын женщины.

По его словам, позднее один из полицейских неохотно представился. Женщину пытались вытащить из МФЦ в то время, когда в машине ее ждали дети.

В МВД утверждают, что задержанная первой напала на полицейских. Она, якобы, кричала, несколько раз пнула одного из них и укусила другого.