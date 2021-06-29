В соответствии с планом: "Росводоканал Барнаул" ремонтирует канализационный коллектор

Специалисты "Росводоканал Барнаул" продолжают модернизацию канализационного коллектора №15. Работу начали в 2020 году. Компания проводит ремонт коллектора в рамках реализации инвестиционной программы предприятия на 2016-2025 годы.

"В конце 2020 года мы начали замену железобетонной трубы коллектора на полиэтиленовую, диаметром 1200 мм. Чтобы не останавливать движение на Павловском тракте, мы применили передовой метод горизонтально направленного бурения. В этом году подрядчик продолжил замену существующего трубопровода, ведутся земляные работы в местах монтажа колодцев", — рассказал директор по капитальному строительству "Росводоканал Барнаул" Александр Дудкин.

Работы проходят в плановом режиме. На данный момент мероприятия на объекте выполнены на 80% — переложено почти полкилометра коммуникаций.

Стоит отметить, что перекладка участка сети ведется без нарушения существующих коммуникаций. После завершения работ будет восстановлено благоустройство прилегающей территории.