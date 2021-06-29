Вторник, 29 Июнь, 16:50

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,18
€ 86,17
23°


5493557 +20616
Обь
325см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Третья волна пандемииДень поля 2021 Евро 2020
Новости

В соответствии с планом: "Росводоканал Барнаул" ремонтирует канализационный коллектор

, ИА "Амител"
Объект находится на территории Индустриального района

Специалисты "Росводоканал Барнаул" продолжают модернизацию канализационного коллектора №15. Работу начали в 2020 году. Компания проводит ремонт коллектора в рамках реализации инвестиционной программы предприятия на 2016-2025 годы.

"В конце 2020 года мы начали замену железобетонной трубы коллектора на полиэтиленовую, диаметром 1200 мм. Чтобы не останавливать движение на Павловском тракте, мы применили передовой метод горизонтально направленного бурения. В этом году подрядчик продолжил замену существующего трубопровода, ведутся земляные работы в местах монтажа колодцев", — рассказал директор по капитальному строительству "Росводоканал Барнаул" Александр Дудкин.

Работы проходят в плановом режиме. На данный момент мероприятия на объекте выполнены на 80% — переложено почти полкилометра коммуникаций.

Стоит отметить, что перекладка участка сети ведется без нарушения существующих коммуникаций. После завершения работ будет восстановлено благоустройство прилегающей территории.

ООО "Барнаульский водоканал"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
Телефон: 8 (3852) 500-101
E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru
Сайт

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.06.2021 15:30
- гость -

Неужто ванища на павловском в районе остановки мастерские перестанет?
Сомневаюсь. Там и детские сабы гаунищем дышут. Позорище.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:40
Власти Алтайского края ответили на отказ подрядчиков достраивать школы и детсады 1
16:25
В Барнауле перекрыли проезд через трамвайные пути на Красноармейском проспекте 1
16:14
Землeтрясение произошло в Горном Алтае 1
15:59
Антиковидные требования к туристам могут усилить в Алтайском крае 1
15:44
В России за сутки выявили 20 616 случаев коронавируса 2
15:30
Умерла алтайская художница Наталья Акимова 0
15:15
Алтайские аграрии заготовили 148 тысяч тонн сена и сенажа 0
15:03
От сулугуни до рокфора: Россельхозбанк назвал самые популярные фермерские сыры 0
14:49
Водителей и кондукторов общественного транспорта вакцинируют в Барнауле 15
14:35
Россияне оказались не готовы привиться ради отдыха на Черном море 8
14:18
Три человека погибли, двое пострадали в аварии в Алтайском крае 16
14:03
В соответствии с планом: "Росводоканал Барнаул" ремонтирует канализационный коллектор 1
13:52
В Барнауле курьер по доставке еды украл телефон из детской коляски 0
13:38
Самолеты не приземлились в Толмачево и улетели в Барнаул из-за тумана 2
13:26
Правда ли, что оповещения о штрафах ГИБДД больше не будут приходить по почте. А как тогда? 10
13:14
Глава Минздрава Алтайского края сделал прививку от коронавируса 40
13:02
Количество заемщиков в МФО достигло максимума за последние несколько лет 4
12:50
В "Белокурихе Горной" собираются построить санаторий на тысячу мест 2
12:31
Эксперт объяснила, нужно ли больному коронавирусом знать свой штамм 0
12:15
Водитель Lada погиб в ДТП с двумя Toyota Land Cruiser в Алтайском крае 1
12:03
В АлтГТУ будут развивать команду по регби для участия в студенческой лиге 0
11:53
На Алтае мужчина украл с фермы 276 метров труб и 50 напольных решеток 2
11:41
Москва - порт пяти морей. Как столицу после рекордной жары накрыл "суперливень" 2
11:30
Жительница Алтая пожаловалась Путину на угрозу обрушения дома 15
11:15
В Алтайском крае за сутки выявили 173 случая COVID-19 10
11:03
Представители Алтайского края выступили на федеральном форуме "Производительность 360" 0
10:53
В Алтайском крае повысят выплаты ветеранам труда на 25 рублей 20
10:42
К благоустройству ещё трех дворов приступили в Барнауле 3
10:26
Три автомобиля столкнулись на трассе Барнаул – Камень-на-Оби 7
10:13
Эксперт объяснил, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона 5
09:57
В Алтайском крае сгорел "Запорожец", ставший достопримечательностью 3
09:46
В Барнауле парень украл 5 тысяч рублей со счета девушки и попался полиции 2
09:32
Власти Алтая решили не строить полигон ТКО в Первомайском районе 17
09:20
Вирусолог оценил эффективность вакцины "Спутник V" против индийского штамма COVID-19 21
09:07
Гендиректора стройфирмы осудили на Алтае за хищение 10 млн рублей 4
08:55
В ВОЗ призвали готовиться к новым пандемиям 6
08:41
В Алтайском крае провели комплексную дезинфекцию ж/д вокзалов 1
08:29
Алтайским санитарам начислили ковидные выплаты после массовой жалобы 2
08:15
В Белоруссии заявили о готовности завершить интеграцию с Россией 34
08:02
"Выйти на пик". Попов предположил, когда на Алтае прекратится рост заболеваемости ковидом 20
07:52
Английский клуб хотел пригласить в команду барнаульского футболиста 0
07:37
Военные на четыре часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 7
07:19
Среди волонтеров разыграют гранты до 2,5 млн рублей 2
07:03
"Лучше естественным путем". Томенко рассказал, ждать ли обязательной вакцинации на Алтае 10
06:50
От супов до десертов: готовим из клубники на Кухне.Amic.ru 2
06:39
Картины, вызывающие необъяснимую тревогу 4
06:21
"Надо было думать вчера". Мясников оценил влияние вакцинации на новую волну COVID-19 6
06:03
До +29 и дожди с грозами: прогноз погоды в Алтайском крае на 29 июня 0
23:51
Такой день. Прививка губернатора Алтайского края и дело против депутата АКЗС 0
23:21
Путин подписал законы об ужесточении оборота оружия в России 11

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.