Жительница Алтая пожаловалась Путину на угрозу обрушения дома

Следственные органы начали доследственную проверку после того, как жительница Горно-Алтайска пожаловалась президенту России на ветхое состояние дома.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, обращение женщины правоохранители заметили на сайте "Прямая линия с Владимиром Путиным".
Горожанка утверждает, что многоквартирный дом №6 на улице Улагашева находится в ветхом состоянии и из-за строительных работ на соседнем участке может обрушиться.
В связи с этим силовики проверяют действия ответственных лиц на признаки преступления, предусмотренного статьей "халатность". По итогам проверки примут процессуальное решение.
Комментарии
У дома есть собственники - хозяева квартир. Если у кого то частный дом буде заваливаться тоже надо путину писать?
29.06.2021 11:45
- гость -
Действительно ! "У дома есть собственники - хозяева квартир"
Но почему то многоквартирные дома пользуются льготами (капремонт напр.переселение из аварийного. подвод газа к дому и разводка по нему..), а вот единоличникам всё за своё счет!
лучше бы на счет речного так вопрос задали
29.06.2021 12:03
- гость -
Жительнице Горно Алтайска до лампочки речной.
Хватит жаловаться по пустякам, лучше бы спросила о мировых проблемах, в конце концов о новом штамме вируса. А то какой-то Горно-Алтайск - и где это? Какой-то ветхий дом, который обрушиться может... Да таких домов по всей России знаете сколько? Ого-го! И вот все названивать будут, то некогда работать будет человеку...понимать надо!
А отток населения из Алтайского края , проблема отсутствия высокооплачиваемой работы, отсутствием возможности найти занятие по душе ? Список негатива в крае бесконечен
то некогда работать будет человеку...понимать надо!
дадада Вас много а ОН один
29.06.2021 12:37
- гость -
Думаешь старушонку горноалтайскую волнуют эти проблемы?
9.06.2021 11:55
ПЕТР
29.06.2021 11:45
- гость -
Действительно ! "У дома есть собственники - хозяева квартир"
Но почему то многоквартирные дома пользуются льготами (капремонт напр.переселение из аварийного. подвод газа к дому и разводка по нему..), а вот единоличникам всё за своё счет!
Потому что, в своём доме всё решает только его хозяин и он к этому готов, а в многоквартирном доме о любых своих действиях нужно договариваться с соседями (особенно если делать ту же кровлю в доме с деревянными перекрытиями и при этом ты живёшь не на самом верхнем этаже). Да и деньги-то в любом случае собирать в складчину. А если кто-то из соседей твои доводы и желания на причинном месте вертел, то что?! Будешь делать ремонт за свой счёт?
А к кому ещё? Только к нему. Всё сам, всё сам. Только ручное управление, только хардкор!
Только к нему. Всё сам, всё сам
учитывая что к НЕМУ доходят вопросы "какие нужно" он мало что решает
29.06.2021 13:07
Алексей
Ну вот не ремонтировали и живите как хотите. Причем тут все остальные?