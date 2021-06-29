Жительница Алтая пожаловалась Путину на угрозу обрушения дома

Следственные органы начали доследственную проверку после того, как жительница Горно-Алтайска пожаловалась президенту России на ветхое состояние дома.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, обращение женщины правоохранители заметили на сайте "Прямая линия с Владимиром Путиным".

Горожанка утверждает, что многоквартирный дом №6 на улице Улагашева находится в ветхом состоянии и из-за строительных работ на соседнем участке может обрушиться.

В связи с этим силовики проверяют действия ответственных лиц на признаки преступления, предусмотренного статьей "халатность". По итогам проверки примут процессуальное решение.