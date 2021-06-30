Настоящая легенда. Где в Барнауле купить смартфон Nokia

Nokia нечасто радует своих поклонников новинками. Но 2021 год стал для компании особенным. Так, Nokia представила не только целый ряд смартфонов бюджетного и среднего класса, но и обновленную концепцию именования. Теперь, помимо цифр, в названии также фигурирует литера, которая указывает на классовую принадлежность аппарата.

Так, например, Nokia X20 - стала флагманом в новой линейки. Чтобы выделить новинку на фоне конкурентов, производитель оснастил аппарат трендовыми фишками вроде камер с оптикой именитого бренда. В новом смартфоне есть квадрокамера с киноформатом, приличная автономность и поддержка 5G. Несмотря на начальный уровень процессора Snapdragon 480 при поддержке 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, он позволяет смартфону работать быстро как в играх, так и с "тяжелыми" приложениями.

В работе камер стоит подчеркнуть постобработку снимков. Камера Zeiss с разрешением основного модуля составляет 64 Мп, "сверхширик" — 5 Мп, а макро — 2 Мп. Дополнительный датчик помогает размывать фон.

Производитель обещает работу до двух дней без подзарядки. Этому способствует аккумулятор емкостью 4470 мАч. Также устройство получило функцию быстрой зарядки с комплектным блоком на 18 Вт.

Второй новинкой стал Nokia G20 - стильный смартфон, выполненный в скандинавском дизайне. Большой экран HD+ с диагональю 6,5" позволяет с комфортом изучать документы, вносить правки и делать заметки на ходу. Предусмотрена возможность увеличения яркости — на экране все отлично видно даже в солнечный день.

Большая емкость батареи в 5050 мАч позволит до трех дней пользоваться смартфоном. Простор для творчества, основная камера 48 МП, широкоугольная камера и камера для макросъемки, различные режимы и технология пространственного звука OZO Audio – все это для вас в новой Nokia G20.

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