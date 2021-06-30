Тонкие, легкие и с четырьмя камерами: обзор новых смартфонов Realme 8 и Realme 8 Pro

Производительно – не значит дорого. Это доказывают производители Realme, которые выпустили модели Realme 8 и Realme 8 Pro . Рассмотрим, чем они интересны.

Так, Realme 8 Pro — смартфон не из топового сегмента, однако выглядит он не хуже дорогих флагманов. Например, блок камер на задней стороне выполнен в современном модном стиле "конфорок". А для задней крышки выбран не примитивный глянец, а матовая шероховатая текстура, напоминающая поверхность натурального минерала. Выглядит и на ощупь ощущается необычно и приятно.

Смартфон Realme 8 Pro оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,4 дюйма, прикрытым плоским стеклом. Смартфон получил четыре камеры, собранные в единый блок, и яркую светодиодную вспышку. В набор входят широкоугольная камера, датчик глубины резкости и модуль для макросъемки. Главный модуль - на 108 Мп. Интерфейс управления съемкой позволяет включить AutoHDR, ручной, портретный, ночной и даже специальный "астрономический" режимы для съемки звездного неба.

Realme 8 Pro работает на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 720G с 8-процессорными ядрами, а графический процессор — Adreno 618. Процессор сочетает довольно высокую производительность и экономичное энергопотребление, уже хорошо зарекомендовал себя во многих моделях.

Смартфон выдает достойные результаты в тестах — практически не хуже, чем у более новой Snapdragon 732G. Также он без проблем справляется с любыми реальными задачами при повседневной эксплуатации, позволяет играть в любые игры. Емкий аккумулятор в 4500 мАч с 50 Вт зарядным блоком позволит долго оставаться на связи и меньше чем за час заряжать смартфон.

Упрощенный Realme 8 производители также не обделили фишками. Например, он обладает всеми преимуществами технологии Super AMOLED: глубоким чёрным цветом, высоким контрастом, сочными красками. Развёртка дисплея осталась стандартная — 60 Гц. А вот частоту обновления сенсорного слоя улучшили: в игровом режиме она составляет целых 180 Гц.

Процессор Helio G95 с графическим ускорителем Mali-G76 позволяют играть на высоких настройках графики в PUBG со стабильными 29-30 fps, а в "танки" — с 28-60 fps. Более сложные игры также не будут тормозить.

Фотоначинка новинки состоит из четырёх модулей: стандартного, сверхширокоугольного, макро и датчика глубины. В основной камере используется 64-мегапиксельный сенсор.

Штатное ПО предлагает множество полезных параметров. Присутствуют ночной пресет, автоматическое улучшение снимков с помощью ИИ, астросъёмка, полностью ручные режимы для фото и видео, эффекты для портретных кадров, поддержка формата RAW и многое другое.

Хотя размеры R ealme 8 компактные, внутри поместилась батарея на 5000 мАч. В комплекте идёт быстрое 30-ваттное ЗУ — от него разряженный гаджет полностью восполняет энергию чуть больше чем за час.

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