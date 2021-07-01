В Барнауле обновят уголок отдыха на улице Шукшина, 1, который посвящен творчеству знаменитого земляка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На его территории обновят газон, заменят тротуарную плитку и высадят цветы.

"Тематическую конструкцию, имитирующую киноленту, решено заменить на новую, также здесь установят обновленные скамейки и урны", — добавили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что в барнаульском парке "Изумрудный" приступили к благоустройству главной аллеи и строительству новых дорожек. Это следующий этап масштабной реконструкции парка, которая началась в 2020 году.