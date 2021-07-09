"Грузовой Центр Медведь" представил новый седельный тягач Ford Trucks

В Барнауле 23 и 24 июня прошел межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля". В мероприятии принял участие "Грузовой Центр Медведь", официальный дилер Ford Trucks.

В этом году на выставке участвовали 280 компаний из регионов России и зарубежья – это рекорд за всю историю форума. Гости приехали из республик Бурятия, Алтай, Хакасия, Тыва, из Монголии. Также в этот раз мероприятие посетили многие политики – прежде всего депутаты-единороссы, многим из которых предстоит баллотироваться в депутаты этой осенью.

Компания "Грузовой Центр Медведь" продемонстрировала седельный тягач Ford Trucks 1842T с колесной формулой 4х2. Он оснащен экстравысокой кабиной с двумя спальными местами, двигателем Ecotorq 12,7 л, мощностью 420 л.с. и механической шестнадцатиступенчатой трансмиссией ZF.

Грузовой автомобиль Ford Trucks 1842T предназначен для работы в паре с различными полуприцепами, в том числе для перевозки инертных грузов. На седельный тягач Ford Trucks 1842T, как и на весь модельный ряд грузовых автомобилей Ford Trucks, действует двухлетняя гарантия без ограничений по пробегу.

Все желающие смогли ознакомиться с грузовым автомобилем, получить консультацию от менеджеров "Грузового Центра Медведь" по вопросам приобретения автомобилей Ford Trucks, гарантийных условий, обслуживания в официальном сервисном центре и оригинальных запасных частей. Каждому гостю предлагали сладкое угощение в виде мороженого.

"Грузовой центр Медведь"

Официальный дилер Ford Trucks

Адреса: г. Барнаул, пр. Энергетиков, 36а;

Новосибирский район, пос. Садовый, ул. Производственная 34, к1

Тел.: 8 800 700 92 09