Барнаульский врач призвал начать прививать детей от коронавируса

Заведующий инфекционным госпиталем горбольницы № 5 Барнаула Денис Вяткин заявил, что несовершеннолетних тоже необходимо прививать от коронавируса. По его словам, в противном случае "выдавить" пандемию не выйдет.

"Если мы не будем вакцинировать детей, то мы "выдавим" эту инфекцию в сторону детского населения. Поэтому надо и детей прививать", – сказал он в беседе с корреспондентом "Вести-Алтай".

Врач также отметил, что вакцинация уже касается тех, кому нельзя раньше было делать прививку – в России уже разрешили прививать беременных. По словам Вяткина, скоро дело дойдет и до кормящих матерей, а к осени, скорее всего, разрешат прививать и детей.

Врач также отметил, что российская вакцина не представляет опасности, и детям она не навредит. Но в настоящий момент прививки от коронавируса ставят только людям старше 18 лет.