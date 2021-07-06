Пригород Барнаула остался без света из-за мощной грозы

В Барнауле никто не пострадал во время грозы, сопровождавшейся ливнем и сильным ветром, рассказали в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Однако некоторые неудобства у населения все-таки есть. Так, часть пригорода Барнаула оказалась временно обесточена.

"По информации управления ГО ЧС города, во время грозы из-за порывов ветра произошёл ряд происшествий связанных с падением веток деревьев на улицах краевой столицы и точечными отключениями электроснабжения в пригородных посёлках города", — уточнили в городской администрации.

Над устранением последствий непогоды работают аварийные бригады и управляющие компании.

Напомним, сильные порывы ветра повалили деревья на автомобили и постройки. В региональном управлении МЧС России предупредили, что шторм продолжится ночью и следующим днем.