"Жижа и шмурдяк". Какими ужасами пугают барнаульцев ярые противники вакцинации?

Мэрия Барнаула сначала согласовала, а потом отменила пикет против обязательной вакцинации из-за ковидных ограничений. 11 июля активисты собирались выйти Свободы и выразить несогласие принудительными прививками от коронавируса. "Мы выступаем за вакцинацию, но она должна быть добровольной", — считают организаторы акции. Теперь согласовывать акцию им придется заново.
Правда, далеко не все выступают только против "принудиловки". Собирались на пикет и те, кто вообще против любых прививок. Некоторые барнаульцы, которые еще осенью штурмовали трамваи и бунтовали против масок, теперь убеждают окружающих в смертельной опасности ковидных вакцин. В соцсетях они насмехаются над привитыми и пугают сомневающихся бесплодием, раком и прочими последствиями прививки.
В том, откуда антипрививочники берут "страшилки" про вакцину, которую называют "шмурдяком" и "жижей", и почему так агрессивно стараются внушить свое мнение окружающим, разбирался корреспондент amic.ru.
Не вакцинация, а геноцид
Идея пикета в Барнауле принадлежит общественному движению "Наше право". Организация заявляет себя как общество, которое юридически помогает решить гражданам насущные проблемы: получить медпомощь, "выбить" место в детском садике или разобраться с жадными коллекторами.
Но теперь главная тема публикаций движения — обязательная вакцинация для отдельных групп населения и пути ее обхода. Меру ввели уже во многих регионах России, а на днях анонсировали ее появление и в Алтайском крае.
В том, кому придется прививаться и почему это абсолютно законно, несмотря на недовольство Путина, amic.ru уже разбирался.
Именно против "обязаловки" (а не против прививок) задумывалась и акция на Алтае. Об этом изданию Сибирь.Реалии (признано в РФ иностранным агентом) рассказала представитель "Нашего права" в Барнауле Екатерина.
"Многим барнаульцам угрожают отстранением от работы и даже увольнением на отказ прививаться. Хотя в таком вопросе надо было ограничиться убеждением людей и стимулированием. Людям остаётся выходить на улицы протестовать", — объяснила она журналистам.
В соцсетях движение делится с единомышленниками образцами заявлений, которые нужно подать, чтобы законно отказаться от прививки.
Но другие публикации сообщества явно расходятся с заявлениями организаторов. Там "ругают" не только принудительную, но и добровольную вакцинацю. И даже предлагают всем неравнодушным писать на государство заявления в ФСБ, следком и прокуратуру. Мол, прививка от ковида — настолько страшная и опасная вещь, что вакцинация попадает сразу под несколько статей УК РФ:
- 105 (Убийство),
- 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью),
- 159 (Мошенничество),
- 237 (Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей),
- 275 (Государственная измена),
- 353 (Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны),
- 355 (Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения)
- 357 (Геноцид)
Какие пазлы из этих статей не собирай, получится примерно следующее: прививки — это оружие массового поражения, которое обманным образом используют, чтобы убивать россиян и вести против них войну.
В качестве доказательства активисты указывают на методичку Минздрава "Расследование поствакцинальных осложнений" 2004 года (когда никакого ковида не было). Мол, там детально прописано, что вакцины могут вызывать туберкулез, менингит, абсцесс и кучу других смертельных заболеваний.
Методичка, кстати, настоящая — ее можно найти на сайтах официальных ведомств. И про осложнения там действительно написано. Вот только подчеркнуто, что все это — крайне редкие случаи. Например, энцефалит у ребенка после вакцин (тех, что были до 2004 года) может возникнуть в одном случае из миллиона. А все пособие на то и нацелено, чтобы подобные тяжелые реакции предупреждать и свести на нет.
Жижа и шмурдяк
В Барнауле никакого отдельного сообщества антипрививочников нет. Но многие жители активно отстаивают свою позицию в соцсетях. И под публикациями amic.ru о прививках в Instagram и Telegram наши читатели ругаются: мол, вакцина никем непроверенная, ядовитая и вообще смертельно опасная. Доходит и до перепалок. Особенно достается тем, кто открыто заявляет, что сделал укол от ковида. Им противники вакцинации язвительно советуют сразу заказывать гроб.
"У меня есть своя точка зрения на счёт всего этого бреда. А вы, вакцинируйтесь и т.д., полей брошенных много, места хватит зарыть всех!" — советует читателям анонимный противник вакцинации в читательском чате amic.ru.
Другие барнаульцы не ограничиваются комментариями и превращают свои страницы в соцсетях в "рупор пропаганды" против прививок. Например, жительница краевой столицы Анастасия, которая тоже собиралась на пикет, написала уже немало больших постов о том, как "жижа" (так она называет вакцину) натурально убивает людей. Например, согласие на вакцинацию она приравнивает к заключению в рабство.
"Человек дошёл до этой точки, потому что не верит в себя, многие просто потерялись. Фразы: "Нас все равно всех Факцинируют", "А что мы можем сделать?", "За нас уже всё решено", "Как отказаться, если у всех ипотеки?" выводят меня из себя. ХВАТИТ БЫТЬ РАБАМИ!!! Вы не понимаете, что, если вы сейчас прогнётесь, то не будет свободы, а, наоборот, это путь в рабство?! Ощутите себя Человеком, наконец! Поймите, что вы всё можете", — пишет девушка. (орфография автора сохранена)
Девушка уверяет, что перед тем, как начать "пробуждать" людей из рабства, прочитала "огромное количество источников" и посмотрела научные видео. Правда, какие именно — не уточняет. Но важнее всего, пишет Анастасия, личные примеры. Поэтому активист рассказывает известные ей случаи вреда вакцины:
- "Педиатр исправно направляла мою сестру на ширялово, хотя знала, что у неё непереносимость белка. Потом мама эта связала воедино и прекратила водить сестру на процедуру."
- "В 13 лет мне поставили укол от коклюша. Через очень короткое время (месяц-два) я чуть не померла от этого самого коклюша. Лежала с кислородной подушкой, потом перевели в бокс на 2 недели, где обкололи меня наркотой. Но это был последний укол в моей жизни. Больше их не будет."
- "У моей тёти родился здоровый ребёнок, но после укола БЦЖ умер."
Имена, время произошедшего и медучреждения Анастасия не называет. И с вакциной от ковида, как мы видим, эти случаи никак не связаны. Но в сети можно найти немало подобных историй и про прививки от коронавируса: вплоть до рассказов про летальный исход. Но медики пока не зафиксировали ни одного случая смерти, который можно было бы связать с вакциной. И ни один журналист в стране так и не смог по горячим следам этих рассказов разузнать хоть какие-то подробности.
Выступает против вакцинации от ковида и активистка Мария Пономаренко, которую в прошлом году неоднократно штрафовали за участие в акциях антимасочников. У себя в Instagram она выделяет привившихся в особую группы — "уколотые". И пытается отговорить от вакцинации тех, кто еще сомневается.
"Глядя на огромные очереди за шмурдяком, у меня возникает единственный вопрос — когда мои соотечественники оскотинились? В какой момент перестали быть людьми, трансформировавшись в послушных барашков?" — обращается она к подписчикам.
Пономаренко уверена: вакцина никак не может работать, поскольку ее разрабатывали меньше года и никак не проверяли. И вообще, добавляет активистка, в двухсторонней пневмонии "нет ничего страшного". Мол, она сама в детстве ей болела. И ничего, живет.
Amic.ru разобрался с самыми популярными мифами про вакцинацию от ковида. На самом деле, ученые и медики уже давно объяснили, как работают вакцины, что входит в их состав и почему разрабатывали их не меньше года, а почти четверть века. И перед первыми уколами все препараты прошли главный тест — проверку на безопасность.
Ясновидящие и "волшебные уколы"
Еще один центр антипрививочной пропаганды на Алтае — YouTube-канал "Хватит врать!" с более чем 50 тысячами подписчиков. Его автор осенью 2020 года выкладывал репортажи с атак антимасочников на трамваи, Барнаулгорэлектротранс и главный офис "Мария-Ра". Теперь он призывает своих зрителей ни в коем случае не колоть себе "жижу". И также публикует инструкции, как "отмазаться" от вакцинации, если она будет принудительной. А в качестве бонуса прикладывает околонаучные работы о том, что вышки 5g могут вызывать болезни, в том числе и ковид.
29 июня 2021 года он поделился с подписчиками занимательным видео, которое тоже должно стать аргументом против прививок. В ролике безымянная женщина, которая называет себя ясновидящей с "незаблокированными" способностями больше получаса рассказывает "всю правду" о вакцине. По ее словам, с помощью "волшебных уколов" нас всех стараются модифицировать на генном уровне и превратить в людей "темной расы".
"Мне было видение. Когда я увидела, что происходит на самом деле, у меня все сложилось. Я увидела, что в августе-сентябре будет еще одно повышение вибрации. Такое же было в сентябре 2020 года. Я видела, как тела людей, которые приняли волшебный укол, начнут ломаться от новых частот. Я четко видела, как они начинают падать. Все настолько на поверхности, насколько это вообще может быть. В уколах мРНК. Если вы не знаете биологию, объясню: это кодирующий фрагмент ДНК. Людям вводят "метку зверя" и генномодифицируют их в каких-то других существ. В темную расу", — вкрадчивым голосом рассказывает женщина.
По ее словам, после введения вакцины душа человека меняет частоту вибрации. И, не в силах больше удерживаться в теле человека, покидает его. Так что, если вы уже привились, поздравляем: теперь вы (по мнению автора видео) — бездушный человек. А отсюда — болезни и смерти. Заканчивает свои рассуждения экстрасенс тем, что истинная цель вакцинации — забрать всех наших детей.
Автор канала посчитал, что такие аргументы тоже могут быть интересны его подписчикам. "Можете как угодно отнестись к этой информации, но услышать вы её должны", — подписал он ролик.
Если вдруг вы сделали прививку и почувствовали какие-то вибрации (или стали обращаться в темного зверя), свяжитесь с нами. Amic.ru обязательно об этом напишет.
За мифами прячутся от страха
На самом деле в антипрививочном движении нет ничего нового и удивительного, замечает барнаульский психолог Екатерина Кабанченко. И возникло оно не на пустом месте. Первые вакцины, которые разрабатывались больше века назад, действительно были опасны. От них заболевали и умирали. Но с тех пор, отмечает специалист, медицина шагнула далеко вперед. Теперь все препараты тщательно проверяют и испытывают. Вакцины от коронавируса — тоже. Но недоверие у людей осталось. А секрет такого поведения, по словам психолога, кроется в особенностях человеческого сознания.
"Все эти мифы ведь строятся не только вокруг вакцины, но и вокруг самого ковида. Существует такое эмпирически доказанное явление, как ошибка пропорциональности. Людям кажется, что если случилось какое-то большое событие, то у него обязательно должна быть большая причина. И если возник ковид, который так сильно повлиял на жизнь всего мира, то и причина должна быть не меньше: какой-то заговор, политика, большие властные люди. Многие не готовы принять, что пандемия таких масштабов началась с незначительного и случайного события. Поэтому вокруг ковида люди придумывают многочисленные теории заговора", — считает Кабанченко.
Многие, уверена психолог, просто не могут сохранять спокойствие, уже полтора года находясь в состоянии полной неопределенности. С одной стороны, никто не знает, когда пандемия коронавируса, наконец, закончится. А с другой, нет стопроцентных гарантий, что вакцина защитит от болезни (их не дает ни одна вакцина в мире).
"Человек оказывается перед выбором между двумя этими страхами. Первый — умереть от ковида. Смерть — это вообще базовый страх человека, он всегда в нас живет. А второй — неуверенность, что вакцина защитит от этого. Человек оказывается в жуткой тревоге. И в ней придумывает себе миф, что вакцина — это жижа, из-за которой все проблемы. Такие теории очень простые и понятные, они делят мир на черное и белое. Есть плохие люди, которые всем стараются навредить вакциной. И появляется даже мнимое ощущение контроля. Вот не буду прививаться — тогда точно не умру и ничего плохого со мной не случится", — рассказывает специалист.
Другими словами, многие антипрививочники внушают рассказы про смертельную жижу не остальным, а в первую очередь себе, подчеркивает Кабанченко. Собирая все больше единомышленников, они крепнут в правоте своих убеждений и чувствую себя в безопасности. "Ведь если убедить всех вокруг, что ковида нет, а прививка — зло, то тогда проблема как будто бы совсем исчезнет", — замечает психолог.
По ее словам, диссиденты всегда будут появляться наряду с любыми большими изменениями в мире. И все, что могут сделать медики и власти — рассказывать о вакцинации более открыто. Подробно объяснять, из чего сделана прививка и как она действует на организм. Одной рекламой в стиле "вакцинируйтесь и всё" здесь явно не отделаться, считает психолог. Но и полные разъяснения, уверена Кабанченко, не смогут убедить всех ярых антипрививочников. Таковы особенности нашей психики — всё упрощать и придумывать мифы, чтобы хоть немного избавиться от тревоги.
Редакция amic.ru против принудительной вакцинации от ковида. Мы считаем, что ставить или не ставить прививку — это осознанный выбор каждого человека. И спорить с антипрививочниками по поводу фактов о вакцине мы не собираемся. Но уверены, что насаживать другим свое мнение, тем более во время бушующей пандемии, — самое большое преступление.
Комментарии
Вот интересно - ежели пфайзер и джонсон допустят на российский рынок (ставить их за платно будут ес-но). то месный привьется, или будет утверждать, что государство должно оплатить его вакцинацию. И как вообще должны сойтись звезды, чтобы месный вакцинировался - на своих условиях.
А так в статье показана крайности антипрививочников, на уровне дремучей глупости. Подобные дегроды есть и среди прививочников и даже на этом ресурсе. А объяснение
специалистаКабанченко смешно читать.