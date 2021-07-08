"Жижа и шмурдяк". Какими ужасами пугают барнаульцев ярые противники вакцинации?

Мэрия Барнаула сначала согласовала, а потом отменила пикет против обязательной вакцинации из-за ковидных ограничений. 11 июля активисты собирались выйти Свободы и выразить несогласие принудительными прививками от коронавируса. "Мы выступаем за вакцинацию, но она должна быть добровольной", — считают организаторы акции. Теперь согласовывать акцию им придется заново.

Правда, далеко не все выступают только против "принудиловки". Собирались на пикет и те, кто вообще против любых прививок. Некоторые барнаульцы, которые еще осенью штурмовали трамваи и бунтовали против масок, теперь убеждают окружающих в смертельной опасности ковидных вакцин. В соцсетях они насмехаются над привитыми и пугают сомневающихся бесплодием, раком и прочими последствиями прививки.

В том, откуда антипрививочники берут "страшилки" про вакцину, которую называют "шмурдяком" и "жижей", и почему так агрессивно стараются внушить свое мнение окружающим, разбирался корреспондент amic.ru.

Не вакцинация, а геноцид

Идея пикета в Барнауле принадлежит общественному движению "Наше право". Организация заявляет себя как общество, которое юридически помогает решить гражданам насущные проблемы: получить медпомощь, "выбить" место в детском садике или разобраться с жадными коллекторами.

Но теперь главная тема публикаций движения — обязательная вакцинация для отдельных групп населения и пути ее обхода. Меру ввели уже во многих регионах России, а на днях анонсировали ее появление и в Алтайском крае.

В том, кому придется прививаться и почему это абсолютно законно, несмотря на недовольство Путина, amic.ru уже разбирался.

Именно против "обязаловки" (а не против прививок) задумывалась и акция на Алтае. Об этом изданию Сибирь.Реалии (признано в РФ иностранным агентом) рассказала представитель "Нашего права" в Барнауле Екатерина.

"Многим барнаульцам угрожают отстранением от работы и даже увольнением на отказ прививаться. Хотя в таком вопросе надо было ограничиться убеждением людей и стимулированием. Людям остаётся выходить на улицы протестовать", — объяснила она журналистам.

В соцсетях движение делится с единомышленниками образцами заявлений, которые нужно подать, чтобы законно отказаться от прививки.

Но другие публикации сообщества явно расходятся с заявлениями организаторов. Там "ругают" не только принудительную, но и добровольную вакцинацю. И даже предлагают всем неравнодушным писать на государство заявления в ФСБ, следком и прокуратуру. Мол, прививка от ковида — настолько страшная и опасная вещь, что вакцинация попадает сразу под несколько статей УК РФ:

105 (Убийство),

111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью),

159 (Мошенничество),

237 (Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей),

275 (Государственная измена),

353 (Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны),

355 (Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения)

357 (Геноцид)

Какие пазлы из этих статей не собирай, получится примерно следующее: прививки — это оружие массового поражения, которое обманным образом используют, чтобы убивать россиян и вести против них войну.

В качестве доказательства активисты указывают на методичку Минздрава "Расследование поствакцинальных осложнений" 2004 года (когда никакого ковида не было). Мол, там детально прописано, что вакцины могут вызывать туберкулез, менингит, абсцесс и кучу других смертельных заболеваний.

Методичка, кстати, настоящая — ее можно найти на сайтах официальных ведомств. И про осложнения там действительно написано. Вот только подчеркнуто, что все это — крайне редкие случаи. Например, энцефалит у ребенка после вакцин (тех, что были до 2004 года) может возникнуть в одном случае из миллиона. А все пособие на то и нацелено, чтобы подобные тяжелые реакции предупреждать и свести на нет.

Жижа и шмурдяк

В Барнауле никакого отдельного сообщества антипрививочников нет. Но многие жители активно отстаивают свою позицию в соцсетях. И под публикациями amic.ru о прививках в Instagram и Telegram наши читатели ругаются: мол, вакцина никем непроверенная, ядовитая и вообще смертельно опасная. Доходит и до перепалок. Особенно достается тем, кто открыто заявляет, что сделал укол от ковида. Им противники вакцинации язвительно советуют сразу заказывать гроб.

"У меня есть своя точка зрения на счёт всего этого бреда. А вы, вакцинируйтесь и т.д., полей брошенных много, места хватит зарыть всех!" — советует читателям анонимный противник вакцинации в читательском чате amic.ru.

Другие барнаульцы не ограничиваются комментариями и превращают свои страницы в соцсетях в "рупор пропаганды" против прививок. Например, жительница краевой столицы Анастасия, которая тоже собиралась на пикет, написала уже немало больших постов о том, как "жижа" (так она называет вакцину) натурально убивает людей. Например, согласие на вакцинацию она приравнивает к заключению в рабство.

"Человек дошёл до этой точки, потому что не верит в себя, многие просто потерялись. Фразы: "Нас все равно всех Факцинируют", "А что мы можем сделать?", "За нас уже всё решено", "Как отказаться, если у всех ипотеки?" выводят меня из себя. ХВАТИТ БЫТЬ РАБАМИ!!! Вы не понимаете, что, если вы сейчас прогнётесь, то не будет свободы, а, наоборот, это путь в рабство?! Ощутите себя Человеком, наконец! Поймите, что вы всё можете", — пишет девушка. (орфография автора сохранена)

Девушка уверяет, что перед тем, как начать "пробуждать" людей из рабства, прочитала "огромное количество источников" и посмотрела научные видео. Правда, какие именно — не уточняет. Но важнее всего, пишет Анастасия, личные примеры. Поэтому активист рассказывает известные ей случаи вреда вакцины:

"Педиатр исправно направляла мою сестру на ширялово, хотя знала, что у неё непереносимость белка. Потом мама эта связала воедино и прекратила водить сестру на процедуру."

"В 13 лет мне поставили укол от коклюша. Через очень короткое время (месяц-два) я чуть не померла от этого самого коклюша. Лежала с кислородной подушкой, потом перевели в бокс на 2 недели, где обкололи меня наркотой. Но это был последний укол в моей жизни. Больше их не будет."

"У моей тёти родился здоровый ребёнок, но после укола БЦЖ умер."

Имена, время произошедшего и медучреждения Анастасия не называет. И с вакциной от ковида, как мы видим, эти случаи никак не связаны. Но в сети можно найти немало подобных историй и про прививки от коронавируса: вплоть до рассказов про летальный исход. Но медики пока не зафиксировали ни одного случая смерти, который можно было бы связать с вакциной. И ни один журналист в стране так и не смог по горячим следам этих рассказов разузнать хоть какие-то подробности.

Выступает против вакцинации от ковида и активистка Мария Пономаренко, которую в прошлом году неоднократно штрафовали за участие в акциях антимасочников. У себя в Instagram она выделяет привившихся в особую группы — "уколотые". И пытается отговорить от вакцинации тех, кто еще сомневается.

"Глядя на огромные очереди за шмурдяком, у меня возникает единственный вопрос — когда мои соотечественники оскотинились? В какой момент перестали быть людьми, трансформировавшись в послушных барашков?" — обращается она к подписчикам.

Пономаренко уверена: вакцина никак не может работать, поскольку ее разрабатывали меньше года и никак не проверяли. И вообще, добавляет активистка, в двухсторонней пневмонии "нет ничего страшного". Мол, она сама в детстве ей болела. И ничего, живет.

Amic.ru разобрался с самыми популярными мифами про вакцинацию от ковида. На самом деле, ученые и медики уже давно объяснили, как работают вакцины, что входит в их состав и почему разрабатывали их не меньше года, а почти четверть века. И перед первыми уколами все препараты прошли главный тест — проверку на безопасность.

Ясновидящие и "волшебные уколы"

Еще один центр антипрививочной пропаганды на Алтае — YouTube-канал "Хватит врать!" с более чем 50 тысячами подписчиков. Его автор осенью 2020 года выкладывал репортажи с атак антимасочников на трамваи, Барнаулгорэлектротранс и главный офис "Мария-Ра". Теперь он призывает своих зрителей ни в коем случае не колоть себе "жижу". И также публикует инструкции, как "отмазаться" от вакцинации, если она будет принудительной. А в качестве бонуса прикладывает околонаучные работы о том, что вышки 5g могут вызывать болезни, в том числе и ковид.

29 июня 2021 года он поделился с подписчиками занимательным видео, которое тоже должно стать аргументом против прививок. В ролике безымянная женщина, которая называет себя ясновидящей с "незаблокированными" способностями больше получаса рассказывает "всю правду" о вакцине. По ее словам, с помощью "волшебных уколов" нас всех стараются модифицировать на генном уровне и превратить в людей "темной расы".

"Мне было видение. Когда я увидела, что происходит на самом деле, у меня все сложилось. Я увидела, что в августе-сентябре будет еще одно повышение вибрации. Такое же было в сентябре 2020 года. Я видела, как тела людей, которые приняли волшебный укол, начнут ломаться от новых частот. Я четко видела, как они начинают падать. Все настолько на поверхности, насколько это вообще может быть. В уколах мРНК. Если вы не знаете биологию, объясню: это кодирующий фрагмент ДНК. Людям вводят "метку зверя" и генномодифицируют их в каких-то других существ. В темную расу", — вкрадчивым голосом рассказывает женщина.

По ее словам, после введения вакцины душа человека меняет частоту вибрации. И, не в силах больше удерживаться в теле человека, покидает его. Так что, если вы уже привились, поздравляем: теперь вы (по мнению автора видео) — бездушный человек. А отсюда — болезни и смерти. Заканчивает свои рассуждения экстрасенс тем, что истинная цель вакцинации — забрать всех наших детей.

Автор канала посчитал, что такие аргументы тоже могут быть интересны его подписчикам. "Можете как угодно отнестись к этой информации, но услышать вы её должны", — подписал он ролик.

Если вдруг вы сделали прививку и почувствовали какие-то вибрации (или стали обращаться в темного зверя), свяжитесь с нами. Amic.ru обязательно об этом напишет.

За мифами прячутся от страха

На самом деле в антипрививочном движении нет ничего нового и удивительного, замечает барнаульский психолог Екатерина Кабанченко. И возникло оно не на пустом месте. Первые вакцины, которые разрабатывались больше века назад, действительно были опасны. От них заболевали и умирали. Но с тех пор, отмечает специалист, медицина шагнула далеко вперед. Теперь все препараты тщательно проверяют и испытывают. Вакцины от коронавируса — тоже. Но недоверие у людей осталось. А секрет такого поведения, по словам психолога, кроется в особенностях человеческого сознания.

"Все эти мифы ведь строятся не только вокруг вакцины, но и вокруг самого ковида. Существует такое эмпирически доказанное явление, как ошибка пропорциональности. Людям кажется, что если случилось какое-то большое событие, то у него обязательно должна быть большая причина. И если возник ковид, который так сильно повлиял на жизнь всего мира, то и причина должна быть не меньше: какой-то заговор, политика, большие властные люди. Многие не готовы принять, что пандемия таких масштабов началась с незначительного и случайного события. Поэтому вокруг ковида люди придумывают многочисленные теории заговора", — считает Кабанченко.

Многие, уверена психолог, просто не могут сохранять спокойствие, уже полтора года находясь в состоянии полной неопределенности. С одной стороны, никто не знает, когда пандемия коронавируса, наконец, закончится. А с другой, нет стопроцентных гарантий, что вакцина защитит от болезни (их не дает ни одна вакцина в мире).

"Человек оказывается перед выбором между двумя этими страхами. Первый — умереть от ковида. Смерть — это вообще базовый страх человека, он всегда в нас живет. А второй — неуверенность, что вакцина защитит от этого. Человек оказывается в жуткой тревоге. И в ней придумывает себе миф, что вакцина — это жижа, из-за которой все проблемы. Такие теории очень простые и понятные, они делят мир на черное и белое. Есть плохие люди, которые всем стараются навредить вакциной. И появляется даже мнимое ощущение контроля. Вот не буду прививаться — тогда точно не умру и ничего плохого со мной не случится", — рассказывает специалист.

Другими словами, многие антипрививочники внушают рассказы про смертельную жижу не остальным, а в первую очередь себе, подчеркивает Кабанченко. Собирая все больше единомышленников, они крепнут в правоте своих убеждений и чувствую себя в безопасности. "Ведь если убедить всех вокруг, что ковида нет, а прививка — зло, то тогда проблема как будто бы совсем исчезнет", — замечает психолог.

По ее словам, диссиденты всегда будут появляться наряду с любыми большими изменениями в мире. И все, что могут сделать медики и власти — рассказывать о вакцинации более открыто. Подробно объяснять, из чего сделана прививка и как она действует на организм. Одной рекламой в стиле "вакцинируйтесь и всё" здесь явно не отделаться, считает психолог. Но и полные разъяснения, уверена Кабанченко, не смогут убедить всех ярых антипрививочников. Таковы особенности нашей психики — всё упрощать и придумывать мифы, чтобы хоть немного избавиться от тревоги.

Редакция amic.ru против принудительной вакцинации от ковида. Мы считаем, что ставить или не ставить прививку — это осознанный выбор каждого человека. И спорить с антипрививочниками по поводу фактов о вакцине мы не собираемся. Но уверены, что насаживать другим свое мнение, тем более во время бушующей пандемии, — самое большое преступление.