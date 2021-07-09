Водитель задавил утку, которая переходила дорогу с утятами в Барнауле

Водитель сбил утку, которая переходила дорогу вместе с утятами на улице Попова в Барнауле. После наезда утка погибла, а ее детенышей собрали проходившие мимо пешеходы.

Об инциденте сообщили в паблике Barnaul 22. Очевидцы призвали жителей города обращать внимание на дорогу.

"И если уж стряслась такая беда, то нужно остановиться и помочь, ведь мы, люди, живём у животных дома, а не они у нас, и братьям нашим меньшим нужно помогать, они беззащитны", – написала горожанка.

Напомним, что в Заринске неизвестный подстрелил краснокнижную самку сапсана. Птицу отвезли в "Ноев ковчег" в Барнаул на срочную операцию.