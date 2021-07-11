Реванш не удался. Макгрегор сломал ногу в третьем бою с Пуарье

Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор 11 июля 2021 года проиграл бой-реванш американцу Дастину Пуарье на турнире UFC 264.

Макгрегор не смог продолжить бой из-за перелома ноги, полученного при падении в первом раунде. Боец неудачно наступил на ногу, в результате лодыжка оказалась вывернутой в неестественном положении.

Доктор не позволил спортсмену выйти на второй раунд, из-за чего ему засчитали технический нокаут. Теперь на счету Макгрегора 22 победы и шесть поражений.

Напомним, 24 января Конор Макгрегор получил нокаут от американца Дастина Порье в рамках матч-реванша на турнире UFC 257. Это был их второй бой.

Свой проигрыш ирландец объяснил тем, что ему не хватило соревновательной практики. СМИ отмечали, что после боя Макгрегор пришел на пресс-конференцию на костылях.