В Костроме подросток приставал к женщинам и требовал от них секса

Жительницы Костромы рассказали о том, что 14-летний подросток подходил к ним и требовал секса. Всего он домогательств пострадали семь местных жительниц.

Нашли малолетнего ловеласа очень быстро. Оказалось, школьник предлагал дамам интим в самых разных местах: от салона красоты, куда заглянул случайно, до подъезда многоэтажного дома, прямо у двери лифта. Получая отказ он не уходил, а пытался потрогать женщин.

В ходе разговора с полицейскими подросток признался, что в этот момент он был пьян. Сейчас его поставили на учет, а опекуну выписали административный штраф.

Правоохранители продолжают проверку.