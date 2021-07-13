СК возбудил уголовное дело после смертельной драки возле ночного клуба в Барнауле

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельной драки возле клуба "Че Гевара" в Барнауле. Следователи узрели признаки преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, утром 10 июля 2021 года на одной из улиц Барнаула между двумя пьяными молодыми людьми произошел конфликт. В ходе него молодой человек нанес своему 24-летнему оппоненту один удар в область лица мужчины, от чего тот упал и ударился головой об асфальт. От полученных травм 24-летний потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого задержали и поместили под подписку о невыезде. Ведется сбор и закрепление доказательств, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что о конфликте, который привёл к смертельной травме, стало известно 13 июля. В результате драки мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой позже скончался. Погибшим оказался студент АГМУ из Киргизии, 24-летний Баходиржон Мирзакаюмов.

Подозреваемого сразу объявили в розыск и задержали в тот же день. 18-летний парень, по предварительным данным, боец местной школы олимпийского резерва, однако официального подтверждения этому нет.