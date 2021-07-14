Глава Алтайского края планирует провести прямую линию с жителями

Виктор Томенко намерен провести прямую линию с жителями Алтайского края и, скорее всего, она пройдёт уже после выборов, сообщает "Алтапресс".

По информации издания, такой выбор связан с тем, что до этого губернатор будет задействован в предвыборной компании "Единой России", партийную тройку в АКЗС которой он возглавляет.

Пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев подтвердил, что уже ведется работа над форматом будущей прямой линии.

В частности, властям необходимо определиться с площадкой, на которой пройдет мероприятие, а также организовать сбор вопросов.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов как минимум раз в год проводить прямое общение с населением по примеру президентской Прямой линии.