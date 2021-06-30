Путин рекомендовал главам регионов проводить прямые линии с населением

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов проводить подобные "прямые линии" с жителями, какие проводит он сам. Президент подчеркнул, что это "никому не помешает" и такое "общение очень важное".

"Люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопросы. Но ещё важнее то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан", — сказал Владимир Путин.

По словам президента, в этом случае власти могут скорректировать какие-то действия в соцполитике, строительстве, других важных темах. "Обратная связь очень полезна", сказал Владимир Путин, порекомендовав главам регионов прислушиваться к мнению граждан.

Отметим, в 2017 году на тот момент губернатор Алтайского края Александр Карлин стал гостем онлайн-конференции на площадке Медиагруппы "FM-Продакшн". 5 июля, с 11 до 13 часов он в непрерывном режиме отвечал на вопросы жителей региона. Тогда "прямую линию" с губернатором в amic.ru поступило более 500 обращений. Глава региона за время конференции ответил более, чем на 20. Остальные вопросы были переданы ведомствам для их решения.

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит сегодня, 30 июня. Обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы.