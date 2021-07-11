Путин поручил губернаторам проводить Прямые линии не реже раза в год

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов как минимум раз в год проводить прямое общение с населением по примеру президентской Прямой линии.
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов, — говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. — Администрации президента РФ при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия".
По словам президента, в этом случае власти могут скорректировать какие-то действия в соцполитике, строительстве, других важных темах. "Обратная связь очень полезна", сказал Владимир Путин, порекомендовав главам регионов прислушиваться к мнению граждан.
Отметим, в 2017 году на тот момент губернатор Алтайского края Александр Карлин стал гостем онлайн-конференции на площадке Медиагруппы "FM-Продакшн". 5 июля, с 11 до 13 часов он в непрерывном режиме отвечал на вопросы жителей региона.
Тогда "прямую линию" с губернатором в amic.ru поступило более 500 обращений. Глава региона за время конференции ответил более, чем на 20. Остальные вопросы были переданы ведомствам для их решения.
Комментарии
Время покажет
Здание Речного вокзала не надо бы сносить...
PS А ведь будет снесён ((
PPSS А наули?Живём ведь а Барнауле (
Зачем нам еще это? Не знаешь куда путенские обещания девать
Засуньтете свою видеорекламу себе в опу. Плашмя. И полиэтиленом закапайте, чтоб не выпала. Достали.
посмотрите-получите удовольствие-
ютуб-
Олигархи устали от Путина и, похоже, плетут заговор? Александр Руцкой, вице-президент РФ в 91-93 гг.
Речной Вокзал будет разрушен- сказал дагестанец шония.
Какого чёрта,вы там не охренели.Этот Речной Вокзал был на цветных открытках для туристов?!?Всё краше и краше становится туркластер (((Деньги решают всё??...
В чём сила,брат?Кому-то что-то продать!?!
В чём сила,брат?Кому-то что-то продать!?!
Витя бы и трусы франта продал бы, если бы спрос был