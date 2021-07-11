Путин поручил губернаторам проводить Прямые линии не реже раза в год

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов как минимум раз в год проводить прямое общение с населением по примеру президентской Прямой линии.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов, — говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. — Администрации президента РФ при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия".

По словам президента, в этом случае власти могут скорректировать какие-то действия в соцполитике, строительстве, других важных темах. "Обратная связь очень полезна", сказал Владимир Путин, порекомендовав главам регионов прислушиваться к мнению граждан.

Отметим, в 2017 году на тот момент губернатор Алтайского края Александр Карлин стал гостем онлайн-конференции на площадке Медиагруппы "FM-Продакшн". 5 июля, с 11 до 13 часов он в непрерывном режиме отвечал на вопросы жителей региона.

Тогда "прямую линию" с губернатором в amic.ru поступило более 500 обращений. Глава региона за время конференции ответил более, чем на 20. Остальные вопросы были переданы ведомствам для их решения.