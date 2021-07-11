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Новости

Путин поручил губернаторам проводить Прямые линии не реже раза в год

, ИА "Амител"
Президент поручил администрации президента оказывать в этом всю необходимую поддержку
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов как минимум раз в год проводить прямое общение с населением по примеру президентской Прямой линии.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов, — говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. — Администрации президента РФ при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия".

По словам президента, в этом случае власти могут скорректировать какие-то действия в соцполитике, строительстве, других важных темах. "Обратная связь очень полезна", сказал Владимир Путин, порекомендовав главам регионов прислушиваться к мнению граждан.

Отметим, в 2017 году на тот момент губернатор Алтайского края Александр Карлин стал гостем онлайн-конференции на площадке Медиагруппы "FM-Продакшн". 5 июля, с 11 до 13 часов он в непрерывном режиме отвечал на вопросы жителей региона.

Тогда "прямую линию" с губернатором в amic.ru поступило более 500 обращений. Глава региона за время конференции ответил более, чем на 20. Остальные вопросы были переданы ведомствам для их решения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.07.2021 13:54
- гость -

Время покажет

11.07.2021 14:17
- гость -

Здание Речного вокзала не надо бы сносить...
PS А ведь будет снесён ((
PPSS А наули?Живём ведь а Барнауле (

11.07.2021 14:46
- гость -

Зачем нам еще это? Не знаешь куда путенские обещания девать

11.07.2021 14:47
Амику

Засуньтете свою видеорекламу себе в опу. Плашмя. И полиэтиленом закапайте, чтоб не выпала. Достали.

11.07.2021 14:55
гость

посмотрите-получите удовольствие-

ютуб-
Олигархи устали от Путина и, похоже, плетут заговор? Александр Руцкой, вице-президент РФ в 91-93 гг.

11.07.2021 15:11
- гость -

Речной Вокзал будет разрушен- сказал дагестанец шония.

11.07.2021 15:17
- гость -

Какого чёрта,вы там не охренели.Этот Речной Вокзал был на цветных открытках для туристов?!?Всё краше и краше становится туркластер (((Деньги решают всё??...
В чём сила,брат?Кому-то что-то продать!?!

11.07.2021 16:17
- гость -

В чём сила,брат?Кому-то что-то продать!?!

Витя бы и трусы франта продал бы, если бы спрос был

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