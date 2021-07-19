Зампредседателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа. Сейчас в правительстве она, в частности, отвечает за недропользование и лесное хозяйство – направления, актуальные для всех сибирских регионов. Amic.ru изучил биографию нового куратора СФО и основные сферы деятельности, которые необходимо контролировать в этом статусе.

От вице-премьера потребуется погружение в решение задач на местах. Он будет отвечать за комплексное социально-экономическое развитие территорий, их инвестиционную привлекательность и результативность бюджетных расходов. Такое распределение полномочий исключает дублирование функций кураторов регионов из правительства и полпредов президента. Напомним, СФО уже 3,5 месяца не имеет собственного полпреда. После ухода Сергея Меняйло, который возглавил Северную Осетию в качестве врио губернатора, замену ему так и не нашли.

Между тем источники РБК полагают, что появление Абрамченко на посту куратора СФО связано как с её происхождением, так и нынешним функционалом в правительстве.

"В Сибири сосредоточены основные топливно-энергетические и лесные богатства, но остро стоит вопрос сохранения экологического баланса. Назначение Абрамченко куратором территории позволит подходить к работе по этим направлениям комплексно. Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать", – пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Виктория Абрамченко родилась 22 мая 1975 года в Черногорске Красноярского края. В 1998 году окончила Институт землеустройства, кадастров и природообустройства в структуре Красноярского государственного аграрного университета. В 2004 году – Российскую академию госслужбы при президенте. Трудовую деятельность начала в 1998 году, когда пришла на работу в комитет по земельным ресурсам и землеустройству Роскомзема. С 2000 года стала сотрудником Земельной кадастровой палаты. Позднее была замначальника управления Росземкадастр и Роснедвижимость. В 2005 году работала в Минэкономразвития России, в том числе на должности замдиректора департамента недвижимости. В 2011 году Абрамченко становится замруководителя Росреестра. С 2012 года — директор департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза РФ. Ещё спустя три года её назначили замминистра сельского хозяйства. С 2016 года Виктория Абрамченко – заместитель министра экономического развития, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

С января 2020 года – зампредседателя правительства РФ. За годы работы на госслужбе неоднократно была отмечена благодарностями. В числе наград – медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В настоящее время – действительный государственный советник РФ 3-го класса.

Напомним, информация о том, что федеральные округа получат кураторов из числа вице-премьеров правительства, была озвучена во время прямой линии 30 июня президентом Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос, почему курирующий вице-премьер — Юрий Трутнев — есть только у Дальнего Востока, глава государства ответил: "У нас есть такая практика действительно по Дальнему Востоку и Арктике, по Южному федеральному округу. Совсем недавно мы с руководством правительства на этот счёт говорили. В целом практика себя оправдывает". Вскоре после этого премьер Михаил Мишустин подготовил предложения по остальным округам, подобрав соответствующие кандидатуры.