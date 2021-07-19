Зампредседателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа. Сейчас в правительстве она, в частности, отвечает за недропользование и лесное хозяйство – направления, актуальные для всех сибирских регионов. Amic.ru изучил биографию нового куратора СФО и основные сферы деятельности, которые необходимо контролировать в этом статусе.
От вице-премьера потребуется погружение в решение задач на местах. Он будет отвечать за комплексное социально-экономическое развитие территорий, их инвестиционную привлекательность и результативность бюджетных расходов. Такое распределение полномочий исключает дублирование функций кураторов регионов из правительства и полпредов президента. Напомним, СФО уже 3,5 месяца не имеет собственного полпреда. После ухода Сергея Меняйло, который возглавил Северную Осетию в качестве врио губернатора, замену ему так и не нашли.
Между тем источники РБК полагают, что появление Абрамченко на посту куратора СФО связано как с её происхождением, так и нынешним функционалом в правительстве.
"В Сибири сосредоточены основные топливно-энергетические и лесные богатства, но остро стоит вопрос сохранения экологического баланса. Назначение Абрамченко куратором территории позволит подходить к работе по этим направлениям комплексно. Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать", – пишет РБК со ссылкой на собственные источники.
Виктория Абрамченко родилась 22 мая 1975 года в Черногорске Красноярского края. В 1998 году окончила Институт землеустройства, кадастров и природообустройства в структуре Красноярского государственного аграрного университета. В 2004 году – Российскую академию госслужбы при президенте. Трудовую деятельность начала в 1998 году, когда пришла на работу в комитет по земельным ресурсам и землеустройству Роскомзема. С 2000 года стала сотрудником Земельной кадастровой палаты. Позднее была замначальника управления Росземкадастр и Роснедвижимость. В 2005 году работала в Минэкономразвития России, в том числе на должности замдиректора департамента недвижимости. В 2011 году Абрамченко становится замруководителя Росреестра. С 2012 года — директор департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза РФ. Ещё спустя три года её назначили замминистра сельского хозяйства. С 2016 года Виктория Абрамченко – заместитель министра экономического развития, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
С января 2020 года – зампредседателя правительства РФ. За годы работы на госслужбе неоднократно была отмечена благодарностями. В числе наград – медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В настоящее время – действительный государственный советник РФ 3-го класса.
Напомним, информация о том, что федеральные округа получат кураторов из числа вице-премьеров правительства, была озвучена во время прямой линии 30 июня президентом Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос, почему курирующий вице-премьер — Юрий Трутнев — есть только у Дальнего Востока, глава государства ответил: "У нас есть такая практика действительно по Дальнему Востоку и Арктике, по Южному федеральному округу. Совсем недавно мы с руководством правительства на этот счёт говорили. В целом практика себя оправдывает". Вскоре после этого премьер Михаил Мишустин подготовил предложения по остальным округам, подобрав соответствующие кандидатуры.
Комментарии
Количество чиновников растет, кураторство их даже целевое использование средств не обеспечивает. Но хорошую зарплату, привелегии, матпомощь и пенсии они себе обеспечивают.
Вообще по меньше бы всяких Вик во власти, у них семья, дети, внуки, их надо учить, помогать, не много у нее времени на сельское хозяйство в Алтайском крае
над этим куратором. нужно ещё какого нибудь куратора
А вы, друзья, как ни садитесь...
Вот теперь-то заживём!
Мало нас курируют во все отверстия
и как лихо рождаются новые должности! Был министром стал советником президента. Глядя на это алтайские ректоры ввели должности президентов в ВУЗах Теперь введут советников президентов и пошло поехало.. . Чудны дела...
Все едросы в принципе одинаковы.