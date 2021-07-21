Чайковский обошёл Моргенштерна в списке самых прослушиваемых российских музыкантов

Spotify назвал рейтинг самых прослушиваемых российских музыкантов за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.
"Русский классик Пётр Ильич Чайковский вновь оказался на почётной первой строчке топ-10 самых прослушиваемых музыкантов за рубежом. Один из главных героев музыкального романтизма, обращавший в ноты самые глубокие душевные переживания, всё ещё остаётся любимцем мировой публики. Его творения можно найти более чем в 100 редакционных плейлистах Spotify", – сказано в пресс-службе стримингового сервиса.
Второе место в списке занял дуэт Rauf & Faik, на третьей строчке оказался Моргенштерн.
Также в список попали Tony Igy, певец Jony, хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda, проект IC3PEAK, диджей ARTY, а также группа "Тату".
Комментарии
Как жить дальше, надо новое тату на лбу выбить.
монегркакеготаам музыкант? остановите Землю
21.07.2021 09:50
- гость - Для тебя еще официально остановить землю? Пшел вон! На ходу спрыгивай! Чего вы за "классику" держитесь? Из вас слушают ее единицы, как и классическую литературу только в обязательном порядке читаете. Вы больше за слово "классика" цепляетесь, что это вроде как признанно всеми, хотя дремучи как волки. Вылови любого -спроси что знаешь, а он ни бум бум, ибо слушать ее невозможно. Когда? По радио? Не смешите, может вечером после работы? Опять нет, смотрят сериалы. Может с бокалом вина в кресле? Ха! И часто с вами такое? Зато классика...Ну ну признайтесь себе что это не ваше и включите Моргенштейна)
21.07.2021 10:09
- гость
Тот еще меломан.
Если честно, знаю одну только песню Монгерштейна, которую он с Кокой спел.
ключевое тут "за рубежом".
в России Монгерштерн победит с отрывом, можно расходиться
21.07.2021 10:32
гiсть
У гомосексуалиста Чайковского шансов на победу нет.
21.07.2021 10:32
гiсть
Да лан. В России гопак лидирует.
Спотифай рассказал про самую прослушиваемую русскую музыку за рубежом. Экс-СССР - тоже зарубеж, а посему и Моргена слушают.
Хотя, с учетом западных стран, естественно, лидирует классика.
21.07.2021 10:32
гiсть
У гомосексуалиста Чайковского шансов на победу нет.
любишь ты эту "заднюю " тему !
сам такой?
Аборигену надо было обязательно ориентацию к человеку прикрепить, без этого никак. Творчество это пустое, а вот тот факт что он....это да. Вот он наверное слушает по радио Фреди Мерькури и думает вот ведь Пи....с!
в совке этот вопрос замалчивался, а сейчас это ключевое в творчестве Чайковского?
Абориген сам как минимум латентный гей судя по всему.
21.07.2021 10:09
- гость -
Чего вы за "классику" держитесь? Из вас слушают ее единицы, как и классическую литературу только в обязательном порядке читаете.
Слушаем , слушаем, вальс цветов и танец феи драже и принца оршада обожаем!
по себе не надо судить, и дурновкусие свое всем навязывать
Боря с тобой и поговорить больше не о чем, ты только нетрадиционку обсуждаешь
Под новый год пересматривала балет Чайковского Щелкунчик, в исполнении артистов Большого Театра, вот скажу я вам вещь блистательная.
21.07.2021 10:09
- гость -
21.07.2021 09:50
- гость - Для тебя еще официально остановить землю? Пшел вон! На ходу спрыгивай! Чего вы за "классику" держитесь?
***
При чём тут классика? ...к Вашему сведению, П.И. Чайковский- романтик.
21.07.2021 10:35
АБОРИГЕН
***
В отличие от Вас, Чайковский не был гомосексуалистом... его поспешили объявить своим подобные Вам, чтобы легче было внедриться в сознание масс... читайте книги, а не Интернет...
В отличие от Вас, Чайковский не был гомосексуалистом
Всегда Аборикешку в чем то подобном подозревал.
Абориген, а ты денежки с Сибэнергомаша получил или тебя побрили?
21.07.2021 11:36
Митенька ржевский
Не был или был никто точно не знает. Да и какая разница? Человек уже давно ушел, а музыка его живёт. Ну а откуда идут такие вбросы, все знают. Еще есть Чуковский Корней, тоже довольно нестандартный писатель.
21.07.2021 12:40
- гость -
***
Ну "голубизны много в СССРе было:
1. Голубой вагон бежит-качается...
2. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте...
3. Голубые, как яйца дрозда, да-да-да...
4. Голубой щенок, голубой, не хотим играть с тобой...
5. "Голубые гитары"...
...etc
21.07.2021 12:51
Митенька ржевский
Митя, они в Древнем Риме были и много. Нам теперь быковать по этому поводу? Это только для Аборигенов стезя для проявления творчества.
бредятина про гея Чайковского была запущена "одной нацией", а русофобы ее активно распространяют.
Кто-кто тут с отметился? -Эксперт во всем Ахреннен. Расходимся, тут все загажено
эта та же нация, которая осуждает Записки сионских мудрецов, типа првокация?
И зачем ей это нужно?
А в России вряд ли классика лидер среди зарубежных композиций, что подчеркивает, что российская поп культура редкостное дно