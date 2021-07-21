Чайковский обошёл Моргенштерна в списке самых прослушиваемых российских музыкантов

Spotify назвал рейтинг самых прослушиваемых российских музыкантов за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

"Русский классик Пётр Ильич Чайковский вновь оказался на почётной первой строчке топ-10 самых прослушиваемых музыкантов за рубежом. Один из главных героев музыкального романтизма, обращавший в ноты самые глубокие душевные переживания, всё ещё остаётся любимцем мировой публики. Его творения можно найти более чем в 100 редакционных плейлистах Spotify", – сказано в пресс-службе стримингового сервиса.

Второе место в списке занял дуэт Rauf & Faik, на третьей строчке оказался Моргенштерн.

Также в список попали Tony Igy, певец Jony, хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda, проект IC3PEAK, диджей ARTY, а также группа "Тату".