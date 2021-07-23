Рейды по соблюдению противоковидных мер продолжаются в Барнауле

В Барнауле продолжаются рейдовые мероприятия по контролю над выполнением требований противоковидных мер. Проверяющие прошлись по торговым точкам и организациям общественного питания и выявили ряд нарушений.

Как сообщает пресс-центр мэрии, в Центральном районе с 19 по 23 июля проведено 12 рейдов и проверено 127 объектов торговли и услуг. В результате проверяющие выявили 33 нарушения масочного режима в общественных местах, 32 из которых устранили на месте.

В Ленинском районе за неделю прошло пять рейдов. Проверяющие проверили 54 организации и обнаружили одно нарушение. В баре "Заправка" на улице Георгия Исакова, 226, допустили нахождение и обслуживание посетителей без масок.

В Октябрьском районе специалисты проверяют предприятия района, проводят разъяснительную работу с предпринимателями, в том числе и по вакцинации сотрудников. С 12 по 19 июля прошли шесть рейдов, по результатам которых составили 14 протоколов на физических лиц.

В Индустриальном районе проверено 40 предприятий общепита. В ходе шести рейдов выявили три нарушения масочного режима, составлены административные протоколы.