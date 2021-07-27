В "Росводоканал Барнаул" клиентов теперь принимают по предварительной записи

"Росводоканал Барнаул" с 26 июля 2021 года принимает своих абонентов по предварительной записи. Такое правило ввели из-за увеличения количества заболевших коронавирусом в городе и крае.

"Мы просим своих клиентов по возможности воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе и от визита в наш офис. Мы предлагаем целый ряд простых и удобных онлайн-сервисов для взаимодействия. Если всё же абоненту необходимо прийти в офис, он должен предварительно записаться – это поможет нам регулировать количество посетителей", – рассказала коммерческий директор "Росводоканала Барнаул" Татьяна Колганова.

Дистанционные сервисы для физических лиц:

консультации специалиста водоканала по номеру 500-101;

оплата услуг водоснабжения и водоотведения в личном кабинете системы "Город" или через Сбербанк-онлайн;

передача показаний приборов учёта: в личном кабинете системы "Город", по номеру 99-50-55 (автоматический сервис), по номеру 500-101, на сайте водоканала, через SMS-сообщение на номер 8-903-767-22-30, в мобильном приложении "РВК.Услуги";

отправка документов на получение условий подключения через сайт водоканала, подача заявления и документов на электронную почту office_brn@rosvodokanal.ru;

подача заявки на поверку, установку, замену приборов учёта, а также на вывоз стоков – по номерам 500-101, 28-29-90, на сайте водоканала и в мобильном приложении "РВК.Услуги".

Дистанционные сервисы для юридических лиц:

получение консультации специалиста по номерам 29-61-90 или 28-29-63;

передача показаний приборов учёта и получение полного пакета документов в личном кабинете для юридических лиц https://lk.rosvodokanal.ru/en;

получение платёжных документов через систему электронного документооборота sbis.ru;

отправка документов на получение условий подключения через сайт водоканала, подача заявления и документов на электронную почту office_brn@rosvodokanal.ru, snv@rosvodokanal.ru или через WhatsApp 8-905-926-7885.

Кроме того, клиенты компании могут обратиться в водоканал и получить консультацию или заказать услуги по промывке канализации, строительству и проектированию сетей ВиВ, а также приобрести дезодорант-дезинфекант "Биотерминатор" по телефону 28-24-97.

"Если наш абонент или потенциальный клиент приедет во фронт-офис компании без записи, то ему, конечно же, не откажут в консультации. Но при этом в первую очередь будут приняты все клиенты, записавшиеся предварительно", – пояснила Татьяна Колганова.

Выбрать удобные дату и время для посещения офиса водоканала можно в разделе "Предварительная запись" на сайте или через кол-центр по номеру 500-101.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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