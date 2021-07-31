"Чёрная дыра в голове". Подростку из Алтайского края требуется помощь в лечении рака мозга

14-летнему жителю Барнаула Игорю Тищенко требуется дорогостоящая медицинская помощь. У мальчика обнаружена неоперабельная опухоль мозга. Если её удалить, то мальчик лишится зрения. А лучевая терапия, которая способна устранить опухоль без операции, стоит больших денег. Мама подростка Юлия Тищенко обратилась в редакцию amic.ru за поддержкой. Рассказываем о борьбе за жизнь Игоря Тищенко, а также о том, как мы все можем ему помочь.

Особенный с рождения

С самого рождения Игорь был уникальным ребёнком, рассказывает его мама Юлия Тищенко. Роды были тяжёлыми и длились двое суток. Всё это время младенец задыхался в утробе, что после привело к проблемам со здоровьем.

Маленькому Игорю диагностировали лёгкую форму ДЦП, водянку и ещё несколько сопутствующих диагнозов, которые возникают при длительной гипоксии плода. Когда мальчику исполнился год, к этим болезням добавилась ещё одна – эпилепсия.

"За нас взялся только один невролог, у которого мы наблюдаемся до сих пор. Она поставила Игоря на ноги. Трижды у сына были обострения эпилепсии, и мы успешно их лечили: ребёнок жил как все другие дети – ходил в школу, в секции, на кружки", – говорит Юлия.

Год назад Игорь впервые потерял сознание при очередном эпилептическом приступе (до этого болезнь успешно удавалось сдерживать препаратами). Невролог сразу насторожилась и предположила, что состояние ребёнка вызвано не только эпилепсией. Она назначила обследование, по результатам которого обнаружился страшный диагноз:

"Сначала сделали дуплекс сосудов, который показал, что что-то мешает нормальному мозговому кровообращению. Тогда нас направили на МРТ, и диагноз прозвучал как гром среди ясного неба – новообразование в затылочной доле, опухоль мозга в первой стадии", – с дрожью в голосе вспоминает женщина.

Несколько месяцев после этого шокирующего известия семья Тищенко возила Игоря по врачам, которые никак не могли установить точный диагноз и вид опухоли. Добрались до правды только онкологи из Красноярска. Сначала у врачей было два варианта – глиобластома (злокачественная опухоль мозга с высокой летальностью, – прим. ред.) либо кавернома – опухоль в сосудах мозга.

"По итогу мы получили вообще третий диагноз – нам поставили дисэмбриональную нейроэпителиальную опухоль затылочной доли в первой стадии. Мы успели захватить болезнь на том этапе, когда ещё не запущен активный онкологический процесс и все шансы на ремиссию у Игоря есть", – говорит Юлия.

"Пустота в голове"

Но всё оказалось не так просто. По результатам обследований было установлено, что опухоль расположена в труднодоступном месте и удалять её нельзя – Игорь может навсегда потерять зрение.

"В новосибирском онкоцентре, куда мы сначала попали по квоте, нас оперировать отказались. Врач сказал, что у Игоря в голове пустота, то есть никакой опухоли якобы нет. Мы были просто в шоке – четыре разных центра подтвердили диагноз, чтобы нам отказали в лечении на основе личного мнения о состоянии здоровья моего ребёнка. И с этим мнением Игоря выписали из стационара вечером, где он лежал один – в чужом городе, и нам в спешке пришлось его забирать", – рассказывает Юлия.

Семья начала обивать пороги Минздрава Алтайского края и с большим трудом, с помощью министра социальной защиты Натальи Оськиной, добилась личного приёма у министра здравоохранения Дмитрия Попова. В Министерстве соцзащиты информацию подтвердили.

"В текущем году Юлия Тищенко обратилась к нам за материальной помощью на лечение сына Игоря. В феврале и июле 2021 года семье было выплачено 40 тысяч рублей. Кроме того, маме мальчика была рекомендована психологическая помощь в кризисном центре для женщин. По нашим сведениям, до настоящего времени она не воспользовалась этой услугой", – добавили в пресс-службе ведомства.

Мама подростка отметила, что психологическая помощь на тот момент ей была не нужна, – нужно было действовать. При поддержке чиновников мальчика обследовали ещё раз ведущие нейрохирурги региона и направили на лечение в Санкт-Петербург по той же квоте, которую Тищенко не смогли использовать в Новосибирске. В культурной столице в лечении уже не отказали.

"Сначала нам попытались сделать операцию – 18 марта 2021 года в центре Алмазова в городе Санкт-Петербурге. Но в процессе у Игоря произошло кровоизлияние, из-за этого новообразование не удалили. Когда сын восстановился, хотели проводить вторую, но у него возникло осложнение – частичная потеря зрения. После этого врачи поняли, что операция только усугубит положение и нужно искать другие способы победить болезнь", – продолжает мама Игоря.

Дорогостоящие процедуры

Вариантов оказалось немного – и все в радиологическом центре Петербурга, где проводят лучевую терапию. Удалить опухоль, которая мешает Игорю жить полноценно, можно только двумя способами: гамма-ножом или протонной терапией. Обе процедуры не предполагают лечение по квоте и на них нужны большие деньги.

"Когда узнала о том, что лечение платное, я чуть совсем не расклеилась. Я пролила очень много слёз с момента постановки диагноза у Игоря. Но здоровье сына важнее, чем мои страдания, поэтому мы настроились на победу. К сожалению, практически за год обследований и попыток лечения в разных городах России мы истратили все сбережения и были вынуждены открыть срочный сбор средств совместно с Алтайским детским фондом", – говорит Юлия Тищенко.

Медлить с лечением опухоли нельзя – в любой момент может начаться злокачественный процесс, а чем тяжелее стадия, тем меньше шансов на то, что подросток будет жить. Стоимость одной процедуры гамма-ножа варьируется от 200 до 450 тысяч рублей, а курс протонной терапии еще дороже – от 1,8 до 2 миллионов рублей.

"Игорь – жизнерадостный ребёнок, умный, талантливый. Хорошо учится, твёрдый ударник. А ещё у него уникальный музыкальный слух и он играет на нескольких инструментах – баяне, гитаре. Мне так хочется верить в то, что этот кошмар закончится, болезнь отступит и мой сын будет жить, творить, достигать высот", – грустно подытожила разговор мама подростка.

Пока на лечение мальчика семья собрала всего 320 тысяч рублей. Консультация и назначение процедур совсем близко – в августе. Времени на сбор средств остаётся очень мало.

"Даже если мы не успеем собрать все деньги, я пойду и буду жить в больнице, пока моего ребёнка не начнут лечить. У нас есть все шансы на выздоровление, и мы решительно настроены их не упустить", – сказала Юлия.

Желающие помочь Игорю Тищенко победить болезнь могут ознакомиться с тем, кому и куда перевести помощь здесь. Там же, по ссылке, родители мальчика выкладывают отчёты о расходах.