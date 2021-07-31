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"Чёрная дыра в голове". Подростку из Алтайского края требуется помощь в лечении рака мозга

, ИА "Амител", Полина Жданова
Только дорогостоящая процедура поможет ребёнку избавиться от неоперабельной опухоли
Фото из личного архива семьи Тищенко

Фото из личного архива семьи Тищенко

14-летнему жителю Барнаула Игорю Тищенко требуется дорогостоящая медицинская помощь. У мальчика обнаружена неоперабельная опухоль мозга. Если её удалить, то мальчик лишится зрения. А лучевая терапия, которая способна устранить опухоль без операции, стоит больших денег. Мама подростка Юлия Тищенко обратилась в редакцию amic.ru за поддержкой. Рассказываем о борьбе за жизнь Игоря Тищенко, а также о том, как мы все можем ему помочь.

Особенный с рождения

С самого рождения Игорь был уникальным ребёнком, рассказывает его мама Юлия Тищенко. Роды были тяжёлыми и длились двое суток. Всё это время младенец задыхался в утробе, что после привело к проблемам со здоровьем.

Маленькому Игорю диагностировали лёгкую форму ДЦП, водянку и ещё несколько сопутствующих диагнозов, которые возникают при длительной гипоксии плода. Когда мальчику исполнился год, к этим болезням добавилась ещё одна – эпилепсия.

"За нас взялся только один невролог, у которого мы наблюдаемся до сих пор. Она поставила Игоря на ноги. Трижды у сына были обострения эпилепсии, и мы успешно их лечили: ребёнок жил как все другие дети – ходил в школу, в секции, на кружки", – говорит Юлия.

Год назад Игорь впервые потерял сознание при очередном эпилептическом приступе (до этого болезнь успешно удавалось сдерживать препаратами). Невролог сразу насторожилась и предположила, что состояние ребёнка вызвано не только эпилепсией. Она назначила обследование, по результатам которого обнаружился страшный диагноз:

"Сначала сделали дуплекс сосудов, который показал, что что-то мешает нормальному мозговому кровообращению. Тогда нас направили на МРТ, и диагноз прозвучал как гром среди ясного неба – новообразование в затылочной доле, опухоль мозга в первой стадии", – с дрожью в голосе вспоминает женщина.

Несколько месяцев после этого шокирующего известия семья Тищенко возила Игоря по врачам, которые никак не могли установить точный диагноз и вид опухоли. Добрались до правды только онкологи из Красноярска. Сначала у врачей было два варианта – глиобластома (злокачественная опухоль мозга с высокой летальностью, – прим. ред.) либо кавернома – опухоль в сосудах мозга.

"По итогу мы получили вообще третий диагноз – нам поставили дисэмбриональную нейроэпителиальную опухоль затылочной доли в первой стадии. Мы успели захватить болезнь на том этапе, когда ещё не запущен активный онкологический процесс и все шансы на ремиссию у Игоря есть", – говорит Юлия.

"Пустота в голове"

Но всё оказалось не так просто. По результатам обследований было установлено, что опухоль расположена в труднодоступном месте и удалять её нельзя – Игорь может навсегда потерять зрение.

"В новосибирском онкоцентре, куда мы сначала попали по квоте, нас оперировать отказались. Врач сказал, что у Игоря в голове пустота, то есть никакой опухоли якобы нет. Мы были просто в шоке – четыре разных центра подтвердили диагноз, чтобы нам отказали в лечении на основе личного мнения о состоянии здоровья моего ребёнка. И с этим мнением Игоря выписали из стационара вечером, где он лежал один – в чужом городе, и нам в спешке пришлось его забирать", – рассказывает Юлия.

Семья начала обивать пороги Минздрава Алтайского края и с большим трудом, с помощью министра социальной защиты Натальи Оськиной, добилась личного приёма у министра здравоохранения Дмитрия Попова. В Министерстве соцзащиты информацию подтвердили.

"В текущем году Юлия Тищенко обратилась к нам за материальной помощью на лечение сына Игоря. В феврале и июле 2021 года семье было выплачено 40 тысяч рублей. Кроме того, маме мальчика была рекомендована психологическая помощь в кризисном центре для женщин. По нашим сведениям, до настоящего времени она не воспользовалась этой услугой", – добавили в пресс-службе ведомства.

Мама подростка отметила, что психологическая помощь на тот момент ей была не нужна, – нужно было действовать. При поддержке чиновников мальчика обследовали ещё раз ведущие нейрохирурги региона и направили на лечение в Санкт-Петербург по той же квоте, которую Тищенко не смогли использовать в Новосибирске. В культурной столице в лечении уже не отказали.

"Сначала нам попытались сделать операцию – 18 марта 2021 года в центре Алмазова в городе Санкт-Петербурге. Но в процессе у Игоря произошло кровоизлияние, из-за этого новообразование не удалили. Когда сын восстановился, хотели проводить вторую, но у него возникло осложнение – частичная потеря зрения. После этого врачи поняли, что операция только усугубит положение и нужно искать другие способы победить болезнь", – продолжает мама Игоря.

Дорогостоящие процедуры

Вариантов оказалось немного – и все в радиологическом центре Петербурга, где проводят лучевую терапию. Удалить опухоль, которая мешает Игорю жить полноценно, можно только двумя способами: гамма-ножом или протонной терапией. Обе процедуры не предполагают лечение по квоте и на них нужны большие деньги.

"Когда узнала о том, что лечение платное, я чуть совсем не расклеилась. Я пролила очень много слёз с момента постановки диагноза у Игоря. Но здоровье сына важнее, чем мои страдания, поэтому мы настроились на победу. К сожалению, практически за год обследований и попыток лечения в разных городах России мы истратили все сбережения и были вынуждены открыть срочный сбор средств совместно с Алтайским детским фондом", – говорит Юлия Тищенко.

Медлить с лечением опухоли нельзя – в любой момент может начаться злокачественный процесс, а чем тяжелее стадия, тем меньше шансов на то, что подросток будет жить. Стоимость одной процедуры гамма-ножа варьируется от 200 до 450 тысяч рублей, а курс протонной терапии еще дороже – от 1,8 до 2 миллионов рублей.

"Игорь – жизнерадостный ребёнок, умный, талантливый. Хорошо учится, твёрдый ударник. А ещё у него уникальный музыкальный слух и он играет на нескольких инструментах – баяне, гитаре. Мне так хочется верить в то, что этот кошмар закончится, болезнь отступит и мой сын будет жить, творить, достигать высот", – грустно подытожила разговор мама подростка.

Пока на лечение мальчика семья собрала всего 320 тысяч рублей. Консультация и назначение процедур совсем близко – в августе. Времени на сбор средств остаётся очень мало.

"Даже если мы не успеем собрать все деньги, я пойду и буду жить в больнице, пока моего ребёнка не начнут лечить. У нас есть все шансы на выздоровление, и мы решительно настроены их не упустить", – сказала Юлия.

Желающие помочь Игорю Тищенко победить болезнь могут ознакомиться с тем, кому и куда перевести помощь здесь. Там же, по ссылке, родители мальчика выкладывают отчёты о расходах.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

31.07.2021 10:20
- гость -

В Советском Союзе ДЕТЕЙ лечили БЕСПЛАТНО !!!

31.07.2021 10:30
Гость

10:20, Не надо врать! В Сов.союзе они просто умирали или их помещали в спец.интернат, откуда они никогда не выходили. И об этом все молчали.

31.07.2021 11:10
- гость -

Вот откуда такие ценники? Тем более в своей же стране, или гамма нож надо еще из Швейцарии привезти. Жадность объяснение всему.

31.07.2021 11:17
Виталий

дожили... на лечение детям собираем сл всей страны, а власть это устраивает....
ну чо, зато они деньги экономят, это же в конце концов не их дети, а наши....

31.07.2021 11:55
- гость -

31.07.2021 10:30
Гость
Ну ты то откуда знаешь что было в Советском Союзе? Сколько тебе лет, деточка?
P.S. Те, кто жил в Советском Союзе никогда не будут писать "Сов.союз". Хотя бы просто из уважения к стране в которой родился.

31.07.2021 12:15
Гость

10:30, а мне не за что уважать тот Гулаг. И у меня брат умер в 14 лет в больнице от пустяка. И никакого расследования, никто не наказан и никто волну не поднимал. Всё шито - крыто. Сейчас каждый случай предаётся гласности, разбираются, если даже в роддоме 500граммовый младенец умер.

31.07.2021 12:24
Виктор

Может быть, бизнесмены подключатся, для которых такие суммы — трёхдневная прибыль?

31.07.2021 12:40
- гость -


31.07.2021 11:10
- гость -
Вот откуда такие ценники?

А ты купи аппарат за 200 млн рублей, установи, содержи здание, плати зарплату штату сотрудников, проводи техобслуживание импортными специалистами, и делай всем бесплатно. Таким должно государство заниматься, а если у него этого нет в нужном объеме, то частники спасают с конским ценником, основная часть из которого - отбить вложенное.


31.07.2021 12:47
- гость -

31.07.2021 12:15
Гость
10:30, а мне не за что уважать тот Гулаг. И у меня брат умер в 14 лет в больнице от пустяка. И никакого расследования, никто не наказан и никто волну не поднимал.

Гулаг? Насмешил.
А в медицине и сейчас подобных случаев полно. Родственник, крепкий парень, 21 год, умер от сепсиса от больного зуба. Два дня в селе не принимали в больнице потому что "выходной, не паникуй, полощи солью". На скорой отвезли с 39.5 в больницу, поставили укол от температуры и отправили пешком домой. На другой день снова на скорой увезли, но уже поздно. И все. Похоронили. Никто не наказан.
Много врачебных ошибок и недосмотров, когда симптомы большой проблемы принимают за пустяки (как это бывает у 999 из 1000, а если ты особенный 1 из 1000, ну кто ж знал?)

31.07.2021 13:29
Пьяный ангел

Те, кто жил в Советском Союзе никогда не будут писать "Сов.союз". Хотя бы просто из уважения к стране в которой родился.
Я пишу просто "совок", прожил долго в той стране, не идеализирую.

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