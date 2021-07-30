Сервис для бизнеса. "Росводоканал Барнаул" рассказал, зачем пользоваться личным кабинетом

"Росводоканал Барнаул" напоминает клиентам о сервисе "Личный кабинет для юридических лиц", регистрация в котором позволит без визита в офис организации передавать показания и обмениваться документами с компанией.

"Личный кабинет создан для удобства наших клиентов и экономии их времени. Буквально в несколько кликов они могут взаимодействовать с водоканалом. И, что очень важно в связи с эпидситуацией, без личных визитов в офис компании", – рассказала коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Татьяна Колганова.

Зарегистрироваться в сервисе легко. На сайте барнаульского водоканала необходимо зайти в раздел "Личный кабинет" или перейти по ссылке http://lk.rosvodokanal.ru , заполнить все обязательные поля, которые отмечены звёздочкой, а далее нажать кнопку "Зарегистрировать". После необходимо подтвердить e-mail (на него придёт письмо, в котором будет указана ссылка для подтверждения регистрации) и номер мобильного (нужно ввести код из SMS, который будет отправлен на указанный номер). Если при регистрации возникли вопросы, можно обратиться за консультацией по телефону 28-29-63.

"Мы со своей стороны делаем всё, чтобы наши сервисы были безопасными, и информация, которую клиенты вводят, была недоступна для третьих лиц. Но просим и абонентов заботиться о сохранности сведений, не сообщать другим логин и пароль, хранить учётные данные в недоступном месте", – подытожила Татьяна Колганова.