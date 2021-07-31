Высокая пожароопасность угрожает 11 районам Алтайского края

Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости, сообщает региональный Гидрометцентр. По прогнозу синоптиков, высокая пожароопасность продлится до 2 августа.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону напомнили, что в связи с этим существует повышенный риск возникновения лесных, степных, а также бытовых пожаров. В такую погоду не рекомендуется сжигать мусор и сухую траву, разводить костры на отдыхе и бросать непотушенные спички и сигареты.

"По данным Алтайского гидрометцентра, в 11 районах края (Баевский, Благовещенский, Волчихинский, Каменский, Краснощёковский, Ключевский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Угловский, Хабарский) и в городе Славгороде на данный момент наблюдается 4-й класс пожарной опасности", – уточнили в ведомстве.

Отметим, что с 28 апреля на территории Алтайского края действовал особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры. В середине июня его отменили в связи со стабилизацией обстановки с пожарами.

Отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает допустимость пренебрежения правилами пожарной безопасности, заверили в региональном Минприроды. Специалисты призывают проявлять большую сознательность и оградить себя от нежелательных штрафных санкций, а природу – от губительных последствий.